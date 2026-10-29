В турецком Эрзуруме два человека погибли в ДТП
В регионе
- 29 октября, 2026
- 07:50
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В результате опрокидывания легкового автомобиля в провинции Эрзурум на востоке Турции погибли два человека, еще двое получили травмы.
Об этом Report сообщает со ссылкой на TRT Haber.
Согласно информации, водитель транспортного средства не справился с управлением, в результате чего автомобиль перевернулся.
Из находившихся в легковушке четырех человек один скончался на месте происшествия, троих с различными травмами доставили в больницу. Один из пострадавших впоследствии скончался в больнице.
По факту начато расследование, обстоятельства произошедшего выясняются.
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