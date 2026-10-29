Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    В турецком Эрзуруме два человека погибли в ДТП

    В регионе
    • 29 октября, 2026
    • 07:50
    В турецком Эрзуруме два человека погибли в ДТП

    В результате опрокидывания легкового автомобиля в провинции Эрзурум на востоке Турции погибли два человека, еще двое получили травмы.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на TRT Haber.

    Согласно информации, водитель транспортного средства не справился с управлением, в результате чего автомобиль перевернулся.

    Из находившихся в легковушке четырех человек один скончался на месте происшествия, троих с различными травмами доставили в больницу. Один из пострадавших впоследствии скончался в больнице.

    По факту начато расследование, обстоятельства произошедшего выясняются.

    Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) Эрзурум Турция
    Ərzurumda minik avtomobili aşıb, iki nəfər ölüb
    44 filmi
    MiniBoss

    Последние новости

    09:29
    Эльнур Багиров: Азербайджан определил приоритеты конкурентной политики на 2027–2029 годы
    Финансы
    09:23
    Страны СНГ определят в Ханкенди новые приоритеты антимонопольного сотрудничества
    Бизнес
    09:23
    Трефилов: В рамках СНГ разработаны модельные принципы взаимодействия в сфере маркетплейсов
    Экономика
    09:21
    Три представителя Азербайджана вступают в борьбу на ЧМ в Астане
    Индивидуальные
    09:18
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.10.2026)
    Финансы
    09:14
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (29.10.2026)
    Финансы
    09:11
    Мехрибан Алиева поздравила народ Турции с Днем Республики
    Внешняя политика
    09:05
    В Ханкенди началось 61-е заседание Межгосударственного совета по антимонопольной политике СНГ
    Бизнес
    08:55
    В Сабунчинском и Насиминском районах Баку сегодня будут перебои с газом
    Энергетика
    Лента новостей