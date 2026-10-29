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    Ərzurumda minik avtomobili aşıb, iki nəfər ölüb

    Region
    • 29 oktyabr, 2026
    • 07:44
    Ərzurumda minik avtomobili aşıb, iki nəfər ölüb

    Türkiyənin şərqindəki Ərzurum vilayətində minik avtomobilinin aşması nəticəsində iki nəfər ölüb, iki nəfər xəsarət alıb.

    "Report" "TRT Haber"ə istinadən xəbər verir ki, idarəetmədən çıxan avtomobil aşaraq bir neçə dəfə yuvarlanıb.

    Nəticədə bir nəfər ölüb, avtomobildəki üç nəfər isə xəsarət alıb. Hadisə yerinə xilasedicilər və polis əməkdaşları cəlb olunub. Xəsarət alanlardan biri sonradan xəstəxanada keçinib.

    Hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır.

    Türkiyə Cümhuriyyəti Yol-nəqliyyat hadisəsi
    В турецком Эрзуруме два человека погибли в ДТП
    MiniBoss
    MiniBoss

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