Britaniya və Norveç Ukrayna üçün döyüş katerlərinin inşasını maliyyələşdirəcək
- 19 noyabr, 2026
- 21:35
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Böyük Britaniya və Norveç Ukrayna üçün iki müasir döyüş katerinin inşasına 100 milyon funt sterlinqdən çox vəsait ayıracaq.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Britaniya hökumətinin bəyanatında bildirilib.
Plana əsasən, katerlər müasir hava hücumundan müdafiə sistemləri, raket kompleksləri və özünümüdafiə vasitələri ilə təchiz ediləcək.
Londonda bildirilib ki, gəmilər həmçinin Ukrayna məhsullarının ixracını təmin edən, ölkə iqtisadiyyatı və qlobal ərzaq təhlükəsizliyi üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edən Qara dəniz taxıl dəhlizinin qorunmasına kömək edəcək.
Böyük Britaniyanın baş naziri Endi Börnhem bildirib ki, yeni katerlər nəinki Qara dənizin müdafiəsini gücləndirəcək, həm də Avropanın təhlükəsizliyini dəstəkləyəcək.
Daha əvvəl xəbər verilib ki, Böyük Britaniya Ukraynaya 1 000 km-dən çox məsafəni qət edə bilən uzaqmənzilli pilotsuz uçuş aparatlarının da daxil olduğu 260 milyon funt sterlinqlik əlavə yardım paketi verəcək.