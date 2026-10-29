The Atlantic: Хегсет уволил главного военного стратега Пентагона

Глава Пентагона Пит Хегсет уволил главного военного планировщика ведомства генерал-лейтенанта Бретта Сильвию без публичного объяснения причин.

Как передает Report, об этом сообщает The Atlantic со ссылкой на представителей военного ведомства и заявление Объединенного комитета начальников штабов.

Сильвия возглавлял управление стратегии, планирования и политики Объединенного штаба США, известное как J5. Его отстранили в начале недели. Преемник пока не назван, кто будет исполнять обязанности генерала, также неизвестно, отмечает The Atlantic. Страница с его биографией на сайте Объединенного штаба уже удалена, указывает издание.

Он стал вторым руководителем J5, отстраненным за последний год. Отставка произошла на фоне обсуждения возможных новых ударов США по Ирану. По данным The Atlantic, Центральное командование США (CENTCOM) подготовило несколько вариантов - от кратковременных атак на ядерные объекты до более продолжительной кампании, призванной усилить давление на экономику Ирана и подтолкнуть его власти к переговорам. Президент США Дональд Трамп пока не принял решения, уточняет издание.