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    Правительство Албании на фоне протестов примет новые меры для диалога

    Другие страны
    • 29 октября, 2026
    • 04:43
    Правительство Албании на фоне протестов примет новые меры для диалога

    На фоне волны студенческих протестов в Албании правительство в целях диалога принимает новые меры, связанные со стипендиями.

    Как сообщает балканское бюро Report, премьер-министр Албании Эди Рама в заявлении о мерах поддержки объявил о повышении стипендий для студентов из малообеспеченных семей на 15 000 леков (около 315 манатов), а также о включении студентов магистратуры в государственную стипендиальную программу.

    По его словам, финансовая поддержка студентов будет доведена до половины минимальной заработной платы, то есть до 25 000 леков (свыше 520 манатов). Кроме того, в новый законопроект о жилье, обсуждаемый в настоящее время в парламенте, включены льготы для студентов и молодых пар.

    Премьер-министр также призвал студентов вернуться к переговорам и заявил о готовности правительства обновить "Пакт для университета", принятый в 2018 году.

    Рама также подчеркнул свою готовность проводить открытые дискуссии с представителями студентов в любое время и в любом месте по их выбору.

    Ранее премьер уже призывал к диалогу студентов и преподавателей, участвующих в акциях протеста, однако его предложение было отвергнуто.

    Эди Рама Акции протеста Албания
    Albaniyada etirazlar fonunda hökumət dialoq üçün yeni tədbirlər həyata keçirəcək
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