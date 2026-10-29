Правительство Албании на фоне протестов примет новые меры для диалога

На фоне волны студенческих протестов в Албании правительство в целях диалога принимает новые меры, связанные со стипендиями.

Как сообщает балканское бюро Report, премьер-министр Албании Эди Рама в заявлении о мерах поддержки объявил о повышении стипендий для студентов из малообеспеченных семей на 15 000 леков (около 315 манатов), а также о включении студентов магистратуры в государственную стипендиальную программу.

По его словам, финансовая поддержка студентов будет доведена до половины минимальной заработной платы, то есть до 25 000 леков (свыше 520 манатов). Кроме того, в новый законопроект о жилье, обсуждаемый в настоящее время в парламенте, включены льготы для студентов и молодых пар.

Премьер-министр также призвал студентов вернуться к переговорам и заявил о готовности правительства обновить "Пакт для университета", принятый в 2018 году.

Рама также подчеркнул свою готовность проводить открытые дискуссии с представителями студентов в любое время и в любом месте по их выбору.

Ранее премьер уже призывал к диалогу студентов и преподавателей, участвующих в акциях протеста, однако его предложение было отвергнуто.