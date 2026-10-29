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    AP: В Пентагоне отказались расследовать сбой Starshield в Украине

    Другие страны
    • 29 октября, 2026
    • 05:52
    AP: В Пентагоне отказались расследовать сбой Starshield в Украине

    Генеральный инспектор Пентагона отказался по запросу группы американских сенаторов проводить расследование в связи с перебоями в работе систем спутниковой связи Starlink и ее военной версии Starshield в Украине.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

    В оказавшемся в распоряжении агентства ответе генерального инспектора военного министерства говорится, что на поставленные сенаторами вопросы лучше ответят в ВВС США.

    Законодатели расценили такую реакцию как отказ проводить расследование в отношении главы компании SpaceX Илона Маска, указывает Associated Press.

    Ранее сенатор Джинн Шахин (демократка, от штата Нью-Гэмпшир) сообщила, что группа из девяти членов верхней палаты Конгресса от обеих партий направила письмо в аппарат генерального инспектора Пентагона, в котором призвала расследовать сбои в работе системы Starshield. По мнению сенаторов, генеральный инспектор Пентагона должен выяснить, одобрили ли какие-либо должностные лица США эти перебои в работе или знали ли о них заранее.

    Утром 14 октября экс-советник министра обороны Украины Сергей Стерненко сообщил в Telegram, что SpaceX ограничила скорость работы терминалов до 60-70 км в час. Позднее экс-глава Минобороны Михаил Федоров заявил, что подключение Starlink восстанавливается на скоростях до 160 км/ч. Это сорвало несколько операций украинских военных. Глава компании SpaceX, которая контролирует работу Starlink, Илон Маск отрицал свою ответственность за ограничения, утверждая, что решения о скорости и использовании системы принимают власти США. Позднее газета The Wall Street Journal (WSJ) написала, что Маск лично приказал ограничить работу Starshield в Украине.

    Штаб-квартира Министерства обороны США (Пентагон) Спутниковый интернет Starlink Украина
    AP: Pentaqon Ukraynada "Starshield"in işindəki fasilələri araşdırmaqdan imtina edib
    44 filmi
    44 filmi

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