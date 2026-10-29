AP: В Пентагоне отказались расследовать сбой Starshield в Украине

Генеральный инспектор Пентагона отказался по запросу группы американских сенаторов проводить расследование в связи с перебоями в работе систем спутниковой связи Starlink и ее военной версии Starshield в Украине.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

В оказавшемся в распоряжении агентства ответе генерального инспектора военного министерства говорится, что на поставленные сенаторами вопросы лучше ответят в ВВС США.

Законодатели расценили такую реакцию как отказ проводить расследование в отношении главы компании SpaceX Илона Маска, указывает Associated Press.

Ранее сенатор Джинн Шахин (демократка, от штата Нью-Гэмпшир) сообщила, что группа из девяти членов верхней палаты Конгресса от обеих партий направила письмо в аппарат генерального инспектора Пентагона, в котором призвала расследовать сбои в работе системы Starshield. По мнению сенаторов, генеральный инспектор Пентагона должен выяснить, одобрили ли какие-либо должностные лица США эти перебои в работе или знали ли о них заранее.

Утром 14 октября экс-советник министра обороны Украины Сергей Стерненко сообщил в Telegram, что SpaceX ограничила скорость работы терминалов до 60-70 км в час. Позднее экс-глава Минобороны Михаил Федоров заявил, что подключение Starlink восстанавливается на скоростях до 160 км/ч. Это сорвало несколько операций украинских военных. Глава компании SpaceX, которая контролирует работу Starlink, Илон Маск отрицал свою ответственность за ограничения, утверждая, что решения о скорости и использовании системы принимают власти США. Позднее газета The Wall Street Journal (WSJ) написала, что Маск лично приказал ограничить работу Starshield в Украине.