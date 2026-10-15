Маск объяснил ограничение работы Starlink в Украине

Спутниковый интернет Starlink предназначен исключительно для гражданских и оборонительных целей, а не для наступательных боевых действий.

Как передает Report, об этом на своей странице в соцсети Х написал глава SpaceX Илон Маск, комментируя сообщения, что компания ограничила работу своих терминалов в Украине.

Он напомнил, что Starlink является коммерческим сервисом, который контролируется SpaceX.

"Системы Starshield принадлежат и контролируются правительством США, решения об ограничении скорости или условиях использования принимаются военным руководством и, в конечном счете, президентом США.

<...> Использование Starlink ограничено гражданскими или оборонительными целями и система не может применяться для наступательных военных действий, поскольку подобное использование было бы неуместным для коммерческой компании", - написал Маск в X.

Так он ответил на пост экс-министра обороны Украины Михаила Федорова, который заявил, что подключение Starlink на скоростях до 160 км/ч восстанавливается и поблагодарил Маска.

Утром 14 октября экс-советник министра обороны страны Сергей Стерненко сообщил в Telegram, что SpaceX ограничила скорость работы терминалов до 60-70 км в час.