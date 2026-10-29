Болсонару перестал считать себя "избранным президентом Бразилии"

Бразильский сенатор Флавиу Болсонару, покинувший страну после поражения на президентских выборах и называвший себя "настоящим избранным президентом", изменил формулировку, провозгласив себя "лидером Бразилии".

Как сообщает Report, соответствующее обращение опубликовано в его Х-аккаунте.

"Обращаюсь к бразильскому народу и международному сообществу как лидер Бразилии", - говорится в обновленной версии письма. Первоначальный вариант обращения политик удалил.

Кроме того, Болсонару заменил изображение государственного герба: вместо исторического герба периода 1889–1967 годов он разместил современный символ Федеративной Республики Бразилия.

Мотивы изменений не уточняются.

Отметим, что 25 октября во втором туре президентских выборов Луис Инасиу Лула да Силва победил Флавиу Болсонару и переизбрался на четвертый срок. Либеральная партия, от которой выдвигался сенатор, а также его ключевые союзники признали поражение. Через день сенатор спешно покинул страну, поскольку суд ранее обвинил его в экономических преступлениях, в том числе в отмывании денег.