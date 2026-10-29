Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Болсонару перестал считать себя "избранным президентом Бразилии"

    Другие страны
    • 29 октября, 2026
    • 07:19
    Болсонару перестал считать себя избранным президентом Бразилии

    Бразильский сенатор Флавиу Болсонару, покинувший страну после поражения на президентских выборах и называвший себя "настоящим избранным президентом", изменил формулировку, провозгласив себя "лидером Бразилии".

    Как сообщает Report, соответствующее обращение опубликовано в его Х-аккаунте.

    "Обращаюсь к бразильскому народу и международному сообществу как лидер Бразилии", - говорится в обновленной версии письма. Первоначальный вариант обращения политик удалил.

    Кроме того, Болсонару заменил изображение государственного герба: вместо исторического герба периода 1889–1967 годов он разместил современный символ Федеративной Республики Бразилия.

    Мотивы изменений не уточняются.

    Отметим, что 25 октября во втором туре президентских выборов Луис Инасиу Лула да Силва победил Флавиу Болсонару и переизбрался на четвертый срок. Либеральная партия, от которой выдвигался сенатор, а также его ключевые союзники признали поражение. Через день сенатор спешно покинул страну, поскольку суд ранее обвинил его в экономических преступлениях, в том числе в отмывании денег.

    Флавиу Болсонару Президентские выборы Бразилия
    Bolsonaru artıq özünü "Braziliyanın seçilmiş prezidenti" hesab etmir
    44 filmi
    MiniBoss

    Последние новости

    07:50
    В турецком Эрзуруме два человека погибли в ДТП
    В регионе
    07:19
    Болсонару перестал считать себя "избранным президентом Бразилии"
    Другие страны
    06:48
    The Atlantic: Хегсет уволил главного военного стратега Пентагона
    Другие страны
    06:21
    Пожар в ядерной лаборатории США привел к радиационному выбросу
    Другие страны
    05:52
    AP: В Пентагоне отказались расследовать сбой Starshield в Украине
    Другие страны
    05:16
    В Уругвае при столкновении двух самолетов погиб один из пилотов
    Другие страны
    04:43
    Правительство Албании на фоне протестов примет новые меры для диалога
    Другие страны
    04:06
    Более 700 млн человек в Африке не имеют доступа к чистой воде
    Другие страны
    03:37
    Bild: Госдолг Германии превысил €2,8 трлн
    Другие страны
    Лента новостей