Almaniya kəşfiyyatının səlahiyyətləri gücləndirilir
- 07 may, 2026
- 06:07
Almaniyanın daxili işlər naziri Aleksandr Dobrindt Federal Kəşfiyyat Xidməti və Konstitusiyanın Mühafizəsi İdarəsi də daxil olmaqla, Almaniya kəşfiyyat orqanlarının səlahiyyətlərinin əhəmiyyətli dərəcədə genişləndirilməsinə çağırıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Bild" nəşri məlumat yayıb.
Qeyd olunur ki, Almaniya Daxili İşlər Nazirliyinin rəhbəri ölkənin kəşfiyyat orqanlarının məxfi məlumatları toplamaq və müasir təhdidlərə cavab vermək üçün daha böyük imkanlar əldə etməsini təmin etmək niyyətindədir. Nəşrin məlumatına görə, Dobrindt alman kəşfiyyatını casusluq, kiberhücumlar, sabotaj və digər hibrid müharibə formalarına qarşı mübarizə aparmaq üçün daha təsirli bir vasitəyə çevirmək istəyir.
Planlaşdırılan islahat çərçivəsində Almaniya Federal Kəşfiyyat Xidmətinin agentləri təkcə məlumat əldə etməklə yanaşı, həm də təhdid mənbələrinə qarşı aktiv tədbirlər görə biləcəklər. Xüsusilə, müzakirə düşmənin şəbəkə sistemlərini elektron poçt və rəqəmsal sorğularla həddindən artıq yükləməklə xarici kiberhücumlara qarşı durmaq qabiliyyətinə yönəlib. Bu cür taktikalar hücum edən tərəfin rabitə xətlərinin pozulmasına səbəb ola bilər.
Bundan əlavə, Almaniya kəşfiyyat orqanlarına düşmənin texniki sistemlərinə müdaxilə etmək səlahiyyəti verilə bilər. Nəşrdə bildirilir ki, agentlər potensial olaraq dronların dizaynına və komponentlərinə təsir göstərə, eləcə də qonşu ölkələrdə hərbi təyyarələr üçün proqram təminatının yenilənməsinə müdaxilə edə bilərlər. Bu cür hərəkətlər əvvəllər Almaniya kəşfiyyatı üçün qadağan olunmuşdu.
Berlin terrorçu qrupların nəzarətinin gücləndirilməsinə xüsusi diqqət yetirmək niyyətindədir.
"Bild"in məlumatına görə, Almaniya hökuməti ABŞ da daxil olmaqla xarici kəşfiyyat orqanlarının məlumatlarına etibar etməsindən narahatdır və bu cür kanalların məhdudlaşdırıla biləcəyini etiraf edir.