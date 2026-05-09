    Cənubi Koreyanın müdafiə naziri ABŞ-yə səfər edəcək

    • 09 may, 2026
    • 11:20
    Cənubi Koreyanın müdafiə naziri An Qyu Bek amerikalı həmkarı Pit Heqsetlə danışıqlar aparmaq üçün gələn həftə ABŞ-yə səfər edəcək.

    "Report" "Yonhap" agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Cənubi Koreya Müdafiə Nazirliyinin məlumatında deyilir.

    Beşgünlük səfər çərçivəsində tərəflər müharibə dövründə operativ nəzarətin ötürülməsi (OPCON) daxil olmaqla bir sıra həll olunmamış məsələləri müzakirə edəcəklər.

    Agentlik qeyd edir ki, Cənubi Koreya öz qoşunlarına hərbi komandanlığı geri qaytarmağa çalışır və ABŞ-nin dəstəyi ilə atom sualtı gəmilərinin inşasında israrlıdır. "Müstəqil" müdafiənin tərəfdarı olan prezident Li Çje Myonun hökuməti 2030-cu ildə başa çatacaq beşillik müddətin sonuna qədər OPCON hərbi komandanlığını geri qaytarmaq niyyətindədir.

    Tərəflər həmçinin Cənubi Koreyanın ABŞ-nin Hörmüz boğazının açılması səylərini dəstəkləməsi yollarını müzakirə edə bilərlər.

    Cənubi Koreya 1950–1953-cü illəri əhatə edən Koreya müharibəsində öz silahlı qüvvələrinə əməliyyat komandanlığını ABŞ-nin rəhbərliyi altında BMT Komandanlığına ötürüb.

    Министр обороны Южной Кореи посетит США для проведения переговоров с Хегсетом

