    Министр обороны Южной Кореи посетит США для проведения переговоров с Хегсетом

    Министр обороны Южной Кореи Ан Гю Бэк посетит Соединенные Штаты на следующей неделе для переговоров с американским коллегой Питом Хегсетом.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Yonhap, об этом говорится в сообщении Минобороны Южной Кореи.

    В ходе пятидневнего визита стороны обсудят ряд нерешенных вопросов, включая передачу оперативного контроля в военное время (OPCON).

    Агентство отмечает, что Южная Корея стремится вернуть себе военное командование своими войсками, переданное США, и настаивает на строительстве атомных подводных лодок при поддержке Соединенных Штатов. Правительство президента Ли Чжэ Мён, которое выступает за "самостоятельную" оборону, стремится вернуть себе военное командование OPCON до истечения своего пятилетнего срока в 2030 году.

    Стороны также могут обсудить способы поддержки Южной Кореей усилий США по открытию Ормузского пролива.

    Южная Корея передала оперативное командование своими вооруженными силами Командованию ООН под руководством США в корейской война в 1950–1953 годов.

    Южная Корея Ан Гю Бэк Пит Хегсет
    Cənubi Koreyanın müdafiə naziri ABŞ-yə səfər edəcək

