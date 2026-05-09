İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları

    Moskvada faşizm üzərində qələbənin 81-ci ildönümü münasibətilə parad keçirilib

    Region
    • 09 may, 2026
    • 12:09
    Moskvada faşizm üzərində qələbənin 81-ci ildönümü münasibətilə parad keçirilib

    Faşizm üzərində qələbənin 81-ci ildönümü münasibətilə Moskvada Qırmızı Meydanda keçirilən parad başa çatıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Rusiya mətbuatı xəbər verir.

    Parad təxminən 45 dəqiqə davam edib.

    Qeyd edək ki, dünən Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenskinin saytında 9 may 2026-cı ildə Moskvada keçiriləcək paradla bağlı sənəd dərc edilib. Sənəddə paradın keçiriləcəyi müddət ərzində Qırmızı Meydan ərazisinin Ukrayna silahlarının tətbiqi planından müvəqqəti olaraq çıxarıldığı bildirilir.

    Qələbə paradı Faşizm üzərində Qələbə Günü
    В Москве прошел парад в честь 81-й годовщины победы над фашизмом

    Son xəbərlər

    13:18

    Suraxanıda 12 kiloqram narkotik aşkarlanıb

    Hadisə
    13:08
    Foto

    Marneulidə Heydər Əliyevin anadan olmasının 103-cü ildönümü ilə bağlı anım tədbiri keçirilib

    Diaspor
    12:59

    İsrail Livanın cənubundakı bir sıra kəndlərin sakinlərini evlərini tərk etməyə çağırıb

    Digər ölkələr
    12:48
    Foto

    WUF13 çərçivəsində Qarabağ Universitetinin tələbələri üçün təlim keçirilib

    Daxili siyasət
    12:44

    Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutu auditor seçib

    Maliyyə
    12:30
    Foto
    Video

    Naxçıvanda media nümayəndələri Heydər Əliyev adına Hərbi Liseydə yaradılan şəraitlə tanış olublar

    Hərbi
    12:19
    Foto
    Video

    DİN-in şəxsi heyəti Ulu Öndər Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib

    Daxili siyasət
    12:14

    Azərbaycan Türkiyədən polad idxalına çəkdiyi xərci 48 %-ə yaxın artırıb

    Biznes
    12:09

    Moskvada faşizm üzərində qələbənin 81-ci ildönümü münasibətilə parad keçirilib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti