Moskvada faşizm üzərində qələbənin 81-ci ildönümü münasibətilə parad keçirilib
Region
- 09 may, 2026
- 12:09
Faşizm üzərində qələbənin 81-ci ildönümü münasibətilə Moskvada Qırmızı Meydanda keçirilən parad başa çatıb.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Rusiya mətbuatı xəbər verir.
Parad təxminən 45 dəqiqə davam edib.
Qeyd edək ki, dünən Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenskinin saytında 9 may 2026-cı ildə Moskvada keçiriləcək paradla bağlı sənəd dərc edilib. Sənəddə paradın keçiriləcəyi müddət ərzində Qırmızı Meydan ərazisinin Ukrayna silahlarının tətbiqi planından müvəqqəti olaraq çıxarıldığı bildirilir.
