Yaponiya xarici agentlərin məcburi qeydiyyatını təqdim etməyi planlaşdırır
- 27 oktyabr, 2026
- 08:04
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Yaponiya hökuməti xarici agentlər - digər ölkələrin maraqları naminə lobbiçilik edən şəxslər üçün məcburi qeydiyyat sisteminin tətbiqini nəzərdən keçirir.
"Report"un "Nikkei" qəzetinə istinadən verdiyi məlumata görə, bu tədbir casusluğa qarşı mübarizənin bir hissəsi kimi müzakirə olunur.
Nəşr qeyd edir ki, Yaponiyada hazırda Tokionun siyasəti və ya ictimai rəyi dəyişdirməyə yönəlmiş təsir əməliyyatları hesab etdiyi hərəkətlərlə mübarizə aparmaq üçün hüquqi əsaslar yoxdur. Konsepsiyanın müəllifləri hesab edirlər ki, xarici agentlərin qeydiyyatı bu problemi həll edəcək.
Hökumət oktyabrın 26-da ölkənin kəşfiyyat imkanlarının gücləndirilməsi üzərində işləyən ekspert qrupunun iclasını keçirib. İclasda Milli Polis İdarəsi xarici agentlərin qeydiyyat sisteminin əsas müddəalarını təqdim edib.
Yaponiya şübhəli xarici agentlərlə bağlı müddəaları özündə birləşdirməsi planlaşdırılan casusluq əleyhinə qanun layihəsi hazırlayarkən Birləşmiş Krallıq, ABŞ və Fransanın təcrübəsini nəzərə alacaq.
"Nikkei" yazır ki, əsas məsələ kimin xarici agent hesab ediləcəyidir. Hazırda bu tərifin Yaponiya hökumətinə bu və ya digər şəkildə digər ölkələr üçün faydalı siyasətləri təşviq etmək üçün müraciət edən şəxslərə şamil ediləcəyi güman olunur. Qəzet bunların arasında siyasi məsləhətçilərin, beyin mərkəzləri tədqiqatçılarının və reklam agentliyi işçilərinin adlarını çəkir.