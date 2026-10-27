İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    Yaponiya xarici agentlərin məcburi qeydiyyatını təqdim etməyi planlaşdırır

    Digər ölkələr
    • 27 oktyabr, 2026
    • 08:04
    Yaponiya xarici agentlərin məcburi qeydiyyatını təqdim etməyi planlaşdırır

    Yaponiya hökuməti xarici agentlər - digər ölkələrin maraqları naminə lobbiçilik edən şəxslər üçün məcburi qeydiyyat sisteminin tətbiqini nəzərdən keçirir.

    "Report"un "Nikkei" qəzetinə istinadən verdiyi məlumata görə, bu tədbir casusluğa qarşı mübarizənin bir hissəsi kimi müzakirə olunur.

    Nəşr qeyd edir ki, Yaponiyada hazırda Tokionun siyasəti və ya ictimai rəyi dəyişdirməyə yönəlmiş təsir əməliyyatları hesab etdiyi hərəkətlərlə mübarizə aparmaq üçün hüquqi əsaslar yoxdur. Konsepsiyanın müəllifləri hesab edirlər ki, xarici agentlərin qeydiyyatı bu problemi həll edəcək.

    Hökumət oktyabrın 26-da ölkənin kəşfiyyat imkanlarının gücləndirilməsi üzərində işləyən ekspert qrupunun iclasını keçirib. İclasda Milli Polis İdarəsi xarici agentlərin qeydiyyat sisteminin əsas müddəalarını təqdim edib.

    Yaponiya şübhəli xarici agentlərlə bağlı müddəaları özündə birləşdirməsi planlaşdırılan casusluq əleyhinə qanun layihəsi hazırlayarkən Birləşmiş Krallıq, ABŞ və Fransanın təcrübəsini nəzərə alacaq.

    "Nikkei" yazır ki, əsas məsələ kimin xarici agent hesab ediləcəyidir. Hazırda bu tərifin Yaponiya hökumətinə bu və ya digər şəkildə digər ölkələr üçün faydalı siyasətləri təşviq etmək üçün müraciət edən şəxslərə şamil ediləcəyi güman olunur. Qəzet bunların arasında siyasi məsləhətçilərin, beyin mərkəzləri tədqiqatçılarının və reklam agentliyi işçilərinin adlarını çəkir.

    Agent Dövlət qeydiyyatı Yaponiya
    Nikkei: Япония планирует ввести обязательную регистрацию иноагентов
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    08:50
    Masallı, Ağstafa və Samuxun bir sıra ərazilərində bu gün işıq olmayacaq
    Energetika
    08:45
    ABŞ konqresmeni Rusiya dizelinin idxalına qadağanı xatırladıb
    Digər ölkələr
    08:29
    "Həzi Aslanov"-"İçərişəhər" metro xəttində birbaşa hərəkət bərpa olunub
    İnfrastruktur
    08:18
    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb
    İnfrastruktur
    08:04
    Yaponiya xarici agentlərin məcburi qeydiyyatını təqdim etməyi planlaşdırır
    Digər ölkələr
    07:38
    ABŞ HDQ İran yaxınlığında döyüş qruplaşmalarını sayını artırıb
    Digər ölkələr
    07:13
    Ərəb koalisiyası: Səudiyyə Ərəbistanında husilərin raketləri zərərsizləşdirilib
    Digər ölkələr
    06:34
    Almaniya xüsusi təyinatlı qüvvələrini Rusiya ilə uzunmüddətli münaqişəyə hazırlayır
    Digər ölkələr
    06:06
    Braziliyada Bolsonarunun partiyası prezident seçkilərinin nəticələrini tanıyıb
    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti