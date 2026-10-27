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    Nikkei: Япония планирует ввести обязательную регистрацию иноагентов

    Другие страны
    • 27 октября, 2026
    • 07:39
    Nikkei: Япония планирует ввести обязательную регистрацию иноагентов

    Правительство Японии рассматривает возможность введения системы обязательной регистрации так называемых иностранных агентов - лиц, которые лоббируют интересы других государств.

    Как передает Report со ссылкой на газету Nikkei, эта мера обсуждается в рамках борьбы со шпионажем.

    Издание отмечает, что сейчас в Японии нет правовых оснований для борьбы с действиями, которые в Токио считают операциями по оказанию влияния с целью изменения политики или общественного мнения. Регистрация иноагентов, как полагают авторы концепции, позволит решить эту проблему.

    Правительство 26 октября провело заседание экспертной группы, работающей над укреплением разведывательных возможностей страны. На нем национальное полицейское управление представило основные положения системы регистрации иноагентов.

    При разработке закона о борьбе со шпионажем, в который планируется включить и пункты, касающиеся предполагаемых иноагентов, Япония будет учитывать опыт Великобритании, США и Франции.

    Ключевой вопрос, как пишет Nikkei, заключается в том, кто будет считаться иностранным агентом. Сейчас предполагается, что это определение будет распространяться на лиц, которые так или иначе обращаются к японскому правительству с целью проведения с его стороны политики, выгодной другим государствам. Среди них газета называет политических консультантов, исследователей из аналитических центров, а также сотрудников рекламных агентств.

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