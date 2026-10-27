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    ABŞ HDQ İran yaxınlığında döyüş qruplaşmalarını sayını artırıb

    Digər ölkələr
    • 27 oktyabr, 2026
    • 07:38
    ABŞ HDQ İran yaxınlığında döyüş qruplaşmalarını sayını artırıb

    ABŞ Hərbi Dəniz Qüvvələrinin (HDQ) İran yaxınlığında yerləşən döyüş qruplaşmalarının sayını bir həftə ərzində 17-dən 21-ə qədər artıb.

    "Report"un "İnterfaks"a istinadən xəbərinə görə, bunu ABŞ Hərbi Dəniz İnstitutunun İnformasiya Xidmətinin məlumatları göstərir.

    Hazırda İranın cənub-şərqindəki Ərəbistan dənizində, "USS George Vaşinqton" və "USS George Bush" aviadaşıyıcılarının rəhbərlik etdiyi iki Amerika daşıyıcı zərbə qrupu döyüş növbətçiliyindədir.

    Hər bir gəmidə 48 qırıcı təyyarə var. Daşıyıcılarla yanaşı, İran yaxınlığında bir kreyser, 11 idarə olunan raket esminesi və dəniz ekspedisiya batalyonu olan üç böyük amfibiya gəmisi yerləşdirilib.

    Bu arada, Yəmən münaqişəsi fonunda Qırmızı dənizdə ABŞ-nin iki idarə olunan raket esminesi fəaliyyət göstərir. ABŞ Hərbi Dəniz Qüvvələrinin daha iki esminesi Hind okeanının şimal-qərbindədir.

    "The Wall Street Journal" (WSJ) qəzeti daha əvvəl ABŞ-in İrana qarşı zərbələri bərpa etməyə hazırlaşdığını bildirib.

    ABŞ-İran gərginliyi Hərbi gəmi Qırıcı
    ВМС США нарастили боевую группировку вблизи Ирана
    US Navy increases number of combat groups near Iran
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