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    ВМС США нарастили боевую группировку вблизи Ирана

    Другие страны
    • 27 октября, 2026
    • 07:21
    ВМС США нарастили боевую группировку вблизи Ирана

    Группировка американских ВМС, размещенная непосредственно вблизи Ирана, за неделю увеличилась с 17 до 21 боевого корабля.

    Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", это следует из данных информационной службы Военно-морского института Соединенных Штатов.

    В настоящее время в Аравийском море к юго-востоку от Ирана на боевом дежурстве находятся две американские авианосные ударные группы, возглавляемые авианосцами USS George Washington и USS George Bush. На каждом из них базируется по 48 истребителей. Вместе с авианосцами вблизи Ирана размещены 1 крейсер, 11 ракетных эсминцев и 3 больших десантных корабля с экспедиционным батальоном морской пехоты.

    Тем временем в районе Красного моря на фоне йеменского конфликта действуют два американских ракетных эсминца. Еще два эсминца ВМС США находятся в северо-западной части Индийского океана.

    Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) писала, что США готовятся к возобновлению ударов по Ирану.

    Эскалация на Ближнем Востоке ВМС США
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