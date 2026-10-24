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    WSJ: США готовятся к возможному возобновлению ударов по Ирану

    Другие страны
    • 24 октября, 2026
    • 21:56
    WSJ: США готовятся к возможному возобновлению ударов по Ирану

    Американские военные корабли на Ближнем Востоке готовятся к возможной эскалации конфликта с Ираном.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на газету The Wall Street Journal (WSJ).

    Журналисты издания побывали на борту авианосца USS George Washington в Аравийском море. Они наблюдали за полетными операциями и пополнением запасов боеприпасов. На суда доставили крупную партию вооружений, включая крылатые ракеты для ударов по наземным целям и противобункерные авиабомбы.

    По данным американских официальных лиц, знакомых с военным планированием, Вашингтон рассматривает возможность нового раунда ударов по Ирану в ближайшие недели. Поставки вооружений могут расширить военные возможности США в случае принятия соответствующего решения.

    Противобункерные авиабомбы предназначены для поражения укрепленных и заглубленных целей. Их доставка на авианосец может свидетельствовать о подготовке к более масштабным операциям, однако сама по себе не означает, что решение о новых ударах уже принято.

    В Пентагоне заявили, что задача ведомства - разрабатывать и представлять президенту военные варианты действий.

    Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана
    WSJ: ABŞ İrana zərbələrin mümkün bərpasına hazırlaşır
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