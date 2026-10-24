İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    WSJ: ABŞ İrana zərbələrin mümkün bərpasına hazırlaşır

    Digər ölkələr
    • 24 oktyabr, 2026
    • 22:10
    WSJ: ABŞ İrana zərbələrin mümkün bərpasına hazırlaşır

    Yaxın Şərqdəki Amerika hərbi gəmiləri İranla münaqişənin mümkün eskalasiyasına hazırlaşır.

    "Report" "The Wall Street Journal" (WSJ) qəzetinə istinadən xəbər verir ki, nəşrin jurnalistləri Ərəbistan dənizindəki "USS George Washington" təyyarədaşıyan gəmisinin göyərtəsində olub, uçuş əməliyyatları və döyüş sursatı ehtiyatlarının doldurulmasını izləyiblər.

    Gəmilərə yerüstü hədəflərə zərbə endirmək üçün qanadlı raketlər və bunker əleyhinə aviabombalar da daxil olmaqla, böyük bir silah partiyası çatdırılıb.

    Hərbi planlaşdırma ilə tanış olan amerikalı rəsmilərin məlumatına görə, Vaşinqton yaxın həftələrdə İrana yeni zərbələr raundu imkanını nəzərdən keçirir. Silah tədarükü ilə bağlı müvafiq qərarın qəbul ediləcəyi təqdirdə, ABŞ hərbi imkanlarını genişləndirə bilər.

    Bunker əleyhinə aviabombalar möhkəmləndirilmiş və dərində yerləşən hədəfləri vurmaq üçün nəzərdə tutulub. Onların təyyarədaşıyan gəmiyə çatdırılması daha genişmiqyaslı əməliyyatlara hazırlıqdan xəbər verə bilər, lakin bu, yeni zərbələr barədə qərarın artıq verildiyi anlamına gəlmir.

    Pentaqondan bildiriblər ki, qurumun vəzifəsi hərbi fəaliyyət variantlarını hazırlamaq və prezidentə təqdim etməkdir.

    ABŞ-İran gərginliyi Yaxın Şərqdə eskalasiya
    WSJ: США готовятся к возможному возобновлению ударов по Ирану
    44 filmi
    44 filmi

    Son xəbərlər

    23:20
    İlon Mask: Ukrayna "Starlink"dən istifadə qaydalarını pozub
    Digər ölkələr
    22:55
    "Çelsi" öz meydanında "Tottenhem"ə uduzub
    Futbol
    22:43
    Fransadakı iğtişaşlara görə minə yaxın şəxs saxlanılıb
    Digər ölkələr
    22:35
    Foto
    Prezident İlham Əliyev FIFA U-15 dünya çempionatının və festivalının açılış mərasimini izləyib - Yenilənib-2
    Futbol
    22:33
    Gürcüstanda məktəbə hücum planlaşdıran yeniyetmələr saxlanılıb
    Region
    22:10
    WSJ: ABŞ İrana zərbələrin mümkün bərpasına hazırlaşır
    Digər ölkələr
    22:02
    ISNA: Urmiya gölündə suyun səviyyəsindəki azalma dayanıb
    Region
    21:45
    Azərbaycanın Qazaxıstandakı səfirliyi finala yüksələn güləşçilərimizə uğurlar arzulayıb
    Fərdi
    21:21
    Famil Xəlilov: "Prezidentin komandanı təbrik etməsi futbolçulara əlavə motivasiya verəcək"
    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti