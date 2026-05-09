В Москве прошел парад в честь 81-й годовщины победы над фашизмом

Парад в честь 81-й годовщины победы над фашизмом завершился на Красной площади в Москве.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

Парад длился около 45 минут.

Отметим, что вчера на сайте президента Украины Владимира Зеленского был опубликован документ, касающийся проведения парада в Москве 9 мая 2026 года. В нем говорится о временном исключении района Красной площади из плана применения украинского вооружения на период его проведения.