Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе
    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе

    Иран провел испытания нового вооружения

    В регионе
    • 31 октября, 2026
    • 18:56
    Иран провел испытания нового вооружения

    Иран испытал новое вооружение, и армия находится в состоянии высокой боевой готовности.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в интервью телеканалу Al Jazeera.

    "Мы обновили наши оружейные возможности, устранили слабые стороны и испытали новое вооружение. Вооруженные силы Ирана находятся в наивысшей степени готовности", - сказал он.

    По его словам, для возвращения сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) в нормальное русло необходимо время:

    "Иран является членом Договора о нераспространении ядерного оружия и привержен своим обязательствам в рамках этого документа. Мы не исключаем вероятности начала войны и готовы ко всем сценариям. Мы требуем прекращения и завершения войны на всех фронтах, в том числе в Ливане.

    Повторное открытие Ормузского пролива мы обуславливаем принятием нового судоходного маршрута, определённого Ираном и Оманом в этом проливе, и закрытием других направлений".

    Отметим, что Иран также требует разблокировки активов в Катаре.

    İran yeni silahlar sınaqdan keçirib
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