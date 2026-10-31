Иран провел испытания нового вооружения

Иран испытал новое вооружение, и армия находится в состоянии высокой боевой готовности.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в интервью телеканалу Al Jazeera.

"Мы обновили наши оружейные возможности, устранили слабые стороны и испытали новое вооружение. Вооруженные силы Ирана находятся в наивысшей степени готовности", - сказал он.

По его словам, для возвращения сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) в нормальное русло необходимо время:

"Иран является членом Договора о нераспространении ядерного оружия и привержен своим обязательствам в рамках этого документа. Мы не исключаем вероятности начала войны и готовы ко всем сценариям. Мы требуем прекращения и завершения войны на всех фронтах, в том числе в Ливане.

Повторное открытие Ормузского пролива мы обуславливаем принятием нового судоходного маршрута, определённого Ираном и Оманом в этом проливе, и закрытием других направлений".

Отметим, что Иран также требует разблокировки активов в Катаре.