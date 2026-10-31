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    В ФРГ проходят молодежные протесты с требованием отставки правительства

    Другие страны
    • 31 октября, 2026
    • 19:53
    В ФРГ проходят молодежные протесты с требованием отставки правительства

    В ряде городов Германии проходят антиправительственные акции молодежи, в которых, предположительно, принимают участие десятки тысяч человек.

    Как передает Report со ссылкой на германские медиа, протесты молодежного движения "Поколение Z решает" с требованием отставки канцлера ФРГ Фридриха Мерца были запланированы в 30 городах ФРГ.

    Демонстранты собираются на улицах в Берлине, Франкфурте-на-Майне, Майнце, Мюнхене, Нюрнберге, Эрфурте, Магдебурге, Дрездене и Лейпциге, некоторые несут в руках плакаты с надписью "Мерц должен уйти". В каждой из акций принимают участие от 2 тыс. до 5-6 тыс. человек.

    Активисты выступают против сокращения финансирования школ, роста стоимости жизни, высокой арендной платы, а также против возможного возвращения обязательной военной службы. Они призывают власти направлять деньги на образование и социальную сферу.

    Несмотря на относительно спокойный характер акций, в Нюрнберге и Штутгарте протестующие применили фейерверки и дымовые шашки. В Кёльне полиция распорядилась распустить демонстрацию, так как протестующие начали провокации, закрывали лица и применяли пиротехнику.

    По данным Bild, на митинги по всей стране вышли около 160 тыс. человек.

    Акции протеста в Германии
    Almaniyada hökumətin istefası tələbi ilə gənclərin etiraz aksiyaları keçirilir
    44 filmi
    44 filmi

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