В ФРГ проходят молодежные протесты с требованием отставки правительства

В ряде городов Германии проходят антиправительственные акции молодежи, в которых, предположительно, принимают участие десятки тысяч человек.

Как передает Report со ссылкой на германские медиа, протесты молодежного движения "Поколение Z решает" с требованием отставки канцлера ФРГ Фридриха Мерца были запланированы в 30 городах ФРГ.

Демонстранты собираются на улицах в Берлине, Франкфурте-на-Майне, Майнце, Мюнхене, Нюрнберге, Эрфурте, Магдебурге, Дрездене и Лейпциге, некоторые несут в руках плакаты с надписью "Мерц должен уйти". В каждой из акций принимают участие от 2 тыс. до 5-6 тыс. человек.

Активисты выступают против сокращения финансирования школ, роста стоимости жизни, высокой арендной платы, а также против возможного возвращения обязательной военной службы. Они призывают власти направлять деньги на образование и социальную сферу.

Несмотря на относительно спокойный характер акций, в Нюрнберге и Штутгарте протестующие применили фейерверки и дымовые шашки. В Кёльне полиция распорядилась распустить демонстрацию, так как протестующие начали провокации, закрывали лица и применяли пиротехнику.

По данным Bild, на митинги по всей стране вышли около 160 тыс. человек.