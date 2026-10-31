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    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri Zəfərə gedən yol

    Almaniyada hökumətin istefası tələbi ilə gənclərin etiraz aksiyaları keçirilir

    Digər ölkələr
    • 31 oktyabr, 2026
    • 20:20
    Almaniyada hökumətin istefası tələbi ilə gənclərin etiraz aksiyaları keçirilir

    Almaniyanın bir sıra şəhərlərində gənclərin hökumət əleyhinə keçirdiyi aksiyalarda on minlərlə şəxsin iştirak etdiyi ehtimal olunur.

    "Report" Almaniya mediasına istinadən xəbər verir ki, "Z nəsli qərar verir" gənclər hərəkatının Almaniya Kansleri Fridrix Mertsin istefası tələbi ilə etirazları 30 şəhərdə planlaşdırılmışdı.

    Nümayişçilər Berlin, Frankfurt-Mayn, Mayns, Münxen, Nürnberq, Erfurt, Maqdeburq, Drezden və Leypsiqdə küçələrə toplaşır, bəziləri əllərində "Merts getməlidir" yazılmış plakatlar tuturlar. Aksiyaların hər birində 2 mindən 5-6 minə qədər insan iştirak edir.

    Fəallar məktəblərin maliyyələşdirilməsinin azaldılmasına, yaşayış xərclərinin artmasına, yüksək icarə haqqlarına, eləcə də məcburi hərbi xidmətin bərpası ehtimalına qarşı çıxış edirlər. Onlar hakimiyyəti vəsaitləri təhsilə və sosial sahəyə yönəltməyə çağırırlar.

    Aksiyaların nisbətən sakit xarakterinə baxmayaraq, Nürnberq və Ştutqartda etirazçılar fişənglərdən istifadə ediblər.

    "Bild"in məlumatına görə, bütün ölkə üzrə mitinqlərə təxminən 160 min insan qatılıb.

    Fridrix Merts Almaniyada etiraz aksiyaları
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