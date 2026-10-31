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    В Ираке изъяли около 1,2 млн единиц огнестрельного оружия

    Другие страны
    • 31 октября, 2026
    • 18:22
    В Ираке изъяли около 1,2 млн единиц огнестрельного оружия

    Силы безопасности Ирака изъяли около 1,2 млн единиц огнестрельного оружия в рамках кампании по установлению государственного контроля над вооружением, находящимся у населения и военизированных группировок.

    Как передает Report со ссылкой на портал Baghdad Today, об этом сообщил глава медиацентра иракских сил безопасности генерал Саад Маан.

    По его словам, с начала кампании, включая специальные операции силовых структур, было изъято 1 млн 191 тыс. 441 единица огнестрельного оружия и более 11 млн боеприпасов различных типов.

    Кроме того, правоохранительные органы конфисковали свыше 201 тыс. ракет и бомб, в том числе самодельных.

    "Только за минувшую неделю было зарегистрировано более 8,7 тыс. единиц оружия", - отметил Маан.

    Он уточнил, что мероприятия проводятся под надзором специального национального комитета при МВД Ирака, отвечающего за регулирование оборота оружия и его передачу под государственный контроль.

    По оценке генерала, достигнутые результаты свидетельствуют о прогрессе в борьбе с незаконным оборотом оружия и усилиях по ликвидации вооруженных формирований, действующих вне государственной системы.

    Огнестрельное оружие Ирак
    İraqda təxminən 1,2 milyon ədəd odlu silah müsadirə edilib
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