Трамп заявил о договоренности России и Украины о перемирии с 9 по 11 мая
- 08 мая, 2026
- 22:53
Россия и Украина договорились прекратить огонь с 9 по 11 мая, а также провести обмен пленными по формуле "1000 на 1000".
Как передает Report, об этом президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social.
По его словам, Москва и Киев согласились на трехдневное перемирие по его просьбе.
Трамп также отметил, что приветствует решение президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского о временном прекращении боевых действий.
"Надеюсь, это начало конца очень долгой и ожесточенной войны", - написал глава Белого дома.
По мнению американского лидера, стороны с каждым днем становятся ближе к урегулированию конфликта.
Между тем президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, разрешающий проведение 9 мая парада в Москве в гуманитарных целях. Согласно документу, опубликованному на сайте главы государства, на время проведения мероприятия район Красной площади временно исключен из плана применения украинского вооружения.
Указ вступил в силу с момента подписания.