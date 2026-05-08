Трамп заявил о договоренности России и Украины о перемирии с 9 по 11 мая

Россия и Украина договорились прекратить огонь с 9 по 11 мая, а также провести обмен пленными по формуле "1000 на 1000".

Как передает Report, об этом президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social.

По его словам, Москва и Киев согласились на трехдневное перемирие по его просьбе.

Трамп также отметил, что приветствует решение президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского о временном прекращении боевых действий.

"Надеюсь, это начало конца очень долгой и ожесточенной войны", - написал глава Белого дома.

По мнению американского лидера, стороны с каждым днем становятся ближе к урегулированию конфликта.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, разрешающий проведение 9 мая парада в Москве в гуманитарных целях. Согласно документу, опубликованному на сайте главы государства, на время проведения мероприятия район Красной площади временно исключен из плана применения украинского вооружения.

Указ вступил в силу с момента подписания.