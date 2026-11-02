Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе
    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе

    Власти Словении сообщили об утечке данных 15 тыс. госслужащих

    Другие страны
    • 02 ноября, 2026
    • 08:03
    Власти Словении сообщили об утечке данных 15 тыс. госслужащих

    Хакеры получили доступ к персональным данным более 15 тыс. сотрудников госадминистрации Словении.

    Как передает Report, об этом сообщило управление по информационной безопасности страны.

    Взлом произошел через систему почты и документооборота HCL Domino, которой пользуются власти Словении. Злоумышленники проникли в систему через уязвимый веб-сервер одного из словенских ведомств. Среди похищенных данных оказалось 7,2 тыс. зашифрованных паролей, которые, по сообщению управления, хакеры могут расшифровать.

    Скомпрометированный сервер после обнаружения атаки был изолирован от сети. Национальная служба реагирования на киберинциденты SIGOV-CERT в сотрудничестве с техническими специалистами расследует преступление.

    Управление призвало госслужащих сменить пароли от аккаунтов.

    Хакерская атака (Кибератаки) Словения
    Sloveniya hakimiyyəti 15 min dövlət qulluqçusunun məlumatlarının sızdığını açıqlayıb
    MiniBoss
    44 filmi

    Последние новости

    08:19
    КСИР: В Ормузском проливе четыре танкера подорвались на мине
    В регионе
    07:55
    Nova: Рейс из Белграда в Москву развернули из-за не прошедшего проверку багажа - Обновлено
    Другие страны
    07:46
    NYT: Демократы с вероятностью в 95% получат контроль над Сенатом США - Обновляется-2
    Другие страны
    07:19
    Yonhap: КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря
    Другие страны
    06:57
    На Гаити началась совместная с Сальвадором масштабная операция против вооруженных банд
    Другие страны
    06:29
    Ким Чен Ын проинспектировал строительство нового корабля КНДР
    Другие страны
    06:08
    Politico: ЕК готовит для Украины "осторожный" план вступления в ЕС
    Другие страны
    05:49
    Трамп: Россия и Украина близки к заключению соглашения
    Другие страны
    05:30
    В Агдаше и Гёйчае сегодня местами не будет света
    Энергетика
    Лента новостей