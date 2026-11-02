Власти Словении сообщили об утечке данных 15 тыс. госслужащих

Хакеры получили доступ к персональным данным более 15 тыс. сотрудников госадминистрации Словении.

Как передает Report, об этом сообщило управление по информационной безопасности страны.

Взлом произошел через систему почты и документооборота HCL Domino, которой пользуются власти Словении. Злоумышленники проникли в систему через уязвимый веб-сервер одного из словенских ведомств. Среди похищенных данных оказалось 7,2 тыс. зашифрованных паролей, которые, по сообщению управления, хакеры могут расшифровать.

Скомпрометированный сервер после обнаружения атаки был изолирован от сети. Национальная служба реагирования на киберинциденты SIGOV-CERT в сотрудничестве с техническими специалистами расследует преступление.

Управление призвало госслужащих сменить пароли от аккаунтов.