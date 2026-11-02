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    WSJ: США добиваются возобновления поставок газа из РФ в ЕС через Украину

    Другие страны
    • 02 ноября, 2026
    • 07:45
    WSJ: США добиваются возобновления поставок газа из РФ в ЕС через Украину

    Соединенные Штаты выступают за скорое возобновление поставок российского газа в Европу по трубопроводам транзитом через территорию Украины.

    Как передает Report, об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на чиновников США, Европы и Украины.

    Издание указывает, что идея была выдвинута спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером в ходе их поездок в Москву и Киев в сентябре и предусматривает продажу газа из РФ через американского посредника для обхода европейских санкций.

    По утверждению WSJ, в Вашингтоне также пытались представить эту идею европейским лидерам как способ снизить цены на углеводороды на фоне рекордно низких запасов газа у Европы в преддверии зимы.

    При этом, пишет газета, в Белом доме предложили хранить средства от продажи российского газа в рамках этого предложения на счете эскроу под юрисдикцией третьей стороны.

    WSJ также утверждает, что в Вашингтоне рассматривают возобновление работы газопровода "Северный поток" в качестве "потенциально важного компонента более крупной сделки", которая не только приведет к разрешению украинского кризиса, но и урегулирует "давние разногласия России с европейскими союзниками США".

    Поставки газа в Европу Соединенные Штаты Америки (США) Украина Россия Европейские страны
    ABŞ Rusiya qazının Avropaya tədarükünün bərpasını dəstəkləyir
    US advocating for early resumption of Russian gas transit to Europe via Ukraine
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