Трамп: Власть на Кубе сменится в течение следующих 2,5 лет

Президент США Дональд Трамп считает, что государственный строй на Кубе сменится до конца его правления, а может и раньше.

Как передает Report, об этом Трамп заявил в интервью журналисту Бенни Джонсону.

"Мы очень внимательно следим за Кубой, и (госсекретарь США) Марко Рубио занимается этим весьма тщательно. Его родители с Кубы, и за 2,5 года у нас с этим точно все получится, на самом деле, может и гораздо раньше", - отметил Трамп.

При этом глава Вашингтонской администрации не исключил венесуэльский сценарий на острове, если другие методы давления не подействуют.

"Послушайте, это потерпевшая крах страна (Куба - ред.). Посмотрите, что мы сделали с Венесуэлой, и там все сложится очень хорошо. Сначала мы доведем дело до конца там, а потом, возможно, займемся другим. Но с Венесуэлой все прошло великолепно. И сейчас мы занимаемся страной под названием Иран, лишая ее ядерного оружия", - ответил американский лидер.