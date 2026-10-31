Трамп: Власть на Кубе сменится в течение следующих 2,5 лет
- 31 октября, 2026
- 18:36
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Президент США Дональд Трамп считает, что государственный строй на Кубе сменится до конца его правления, а может и раньше.
Как передает Report, об этом Трамп заявил в интервью журналисту Бенни Джонсону.
"Мы очень внимательно следим за Кубой, и (госсекретарь США) Марко Рубио занимается этим весьма тщательно. Его родители с Кубы, и за 2,5 года у нас с этим точно все получится, на самом деле, может и гораздо раньше", - отметил Трамп.
При этом глава Вашингтонской администрации не исключил венесуэльский сценарий на острове, если другие методы давления не подействуют.
"Послушайте, это потерпевшая крах страна (Куба - ред.). Посмотрите, что мы сделали с Венесуэлой, и там все сложится очень хорошо. Сначала мы доведем дело до конца там, а потом, возможно, займемся другим. Но с Венесуэлой все прошло великолепно. И сейчас мы занимаемся страной под названием Иран, лишая ее ядерного оружия", - ответил американский лидер.