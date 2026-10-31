ФСБ получила от США информацию о подготовке теракта в Москве

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России получила от американской стороны информацию о подготовке террористического акта в Москве.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе ФСБ России.

"По партнерским каналам от американской стороны получена информация о подготовке теракта в Москве. Проводится соответствующая работа", - заявили в ведомстве.

Другие подробности предполагаемой угрозы пока не приводятся.