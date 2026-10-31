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    ФСБ получила от США информацию о подготовке теракта в Москве

    В регионе
    • 31 октября, 2026
    • 19:35
    ФСБ получила от США информацию о подготовке теракта в Москве

    Федеральная служба безопасности (ФСБ) России получила от американской стороны информацию о подготовке террористического акта в Москве.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе ФСБ России.

    "По партнерским каналам от американской стороны получена информация о подготовке теракта в Москве. Проводится соответствующая работа", - заявили в ведомстве.

    Другие подробности предполагаемой угрозы пока не приводятся.

    ФСБ России Теракт Москва (Россия) Соединенные Штаты Америки (США)
    ABŞ Moskvada terror aktına hazırlıq barədə Rusiyaya məlumat ötürüb
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