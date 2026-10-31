ФСБ получила от США информацию о подготовке теракта в Москве
В регионе
- 31 октября, 2026
- 19:35
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Федеральная служба безопасности (ФСБ) России получила от американской стороны информацию о подготовке террористического акта в Москве.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе ФСБ России.
"По партнерским каналам от американской стороны получена информация о подготовке теракта в Москве. Проводится соответствующая работа", - заявили в ведомстве.
Другие подробности предполагаемой угрозы пока не приводятся.
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