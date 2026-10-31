ABŞ Moskvada terror aktına hazırlıq barədə Rusiyaya məlumat ötürüb
Region
- 31 oktyabr, 2026
- 19:49
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Rusiyanın Federal Təhlükəsizlik Xidməti (FTX) Moskvada terror aktının hazırlanması barədə ABŞ tərəfindən məlumat alıb.
"Report" TASS-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə FTX-nin mətbuat xidmətindən bildirilib.
"Tərəfdaş kanalları vasitəsilə Amerika tərəfindən Moskvada terror aktının hazırlanması barədə məlumat alınıb. Müvafiq iş aparılır", - qurumdan bildirilib.
Digər təfərrüatlar paylaşılmayıb.
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