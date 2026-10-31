İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri Zəfərə gedən yol

    ABŞ Moskvada terror aktına hazırlıq barədə Rusiyaya məlumat ötürüb

    Region
    • 31 oktyabr, 2026
    • 19:49
    ABŞ Moskvada terror aktına hazırlıq barədə Rusiyaya məlumat ötürüb

    Rusiyanın Federal Təhlükəsizlik Xidməti (FTX) Moskvada terror aktının hazırlanması barədə ABŞ tərəfindən məlumat alıb.

    "Report" TASS-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə FTX-nin mətbuat xidmətindən bildirilib.

    "Tərəfdaş kanalları vasitəsilə Amerika tərəfindən Moskvada terror aktının hazırlanması barədə məlumat alınıb. Müvafiq iş aparılır", - qurumdan bildirilib.

    Digər təfərrüatlar paylaşılmayıb.

    Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ) Rusiya Federasiyası Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidməti (FTX)
    ФСБ получила от США информацию о подготовке теракта в Москве
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