Иран заявил о готовности отразить любую атаку США

Иранские вооруженные силы следят за действиями и военными приготовлениями США и готовы отразить любое нападение.

Как передает Report со ссылкой на ISNA, об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана Али Абдуллахи.

"Если признаки враждебных действий подтвердятся, вооруженные силы не станут ждать, пока противник нанесет удар, а самостоятельно определят время и характер ответных действий", - подчеркнул он.

По словам Абдуллахи, ответ Ирана будет незамедлительным и не будет ограничен географическими рамками.