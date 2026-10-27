Ərəb koalisiyası: Səudiyyə Ərəbistanında husilərin raketləri zərərsizləşdirilib
Digər ölkələr
- 27 oktyabr, 2026
- 07:13
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Səudiyyə Ərəbistanının başçılıq etdiyi ərəb koalisiyası qüvvələri Yəmənin "Ənsar Allah" hərəkatının husi üsyançılarının krallığın şərq ərazilərinə atdığı üç ballistik raketi ələ keçirərək məhv ediblər.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə alyansın rəsmi nümayəndəsi Turki əl-Maliki "X" sosial şəbəkəsində bildirib.
"Husi terrorçularının şərq regionuna atdığı üç ballistik raket ələ keçirilib və məhv edilib", - açıqlamada deyilir.
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