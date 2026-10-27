İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    Ərəb koalisiyası: Səudiyyə Ərəbistanında husilərin raketləri zərərsizləşdirilib

    Digər ölkələr
    • 27 oktyabr, 2026
    • 07:13
    Ərəb koalisiyası: Səudiyyə Ərəbistanında husilərin raketləri zərərsizləşdirilib

    Səudiyyə Ərəbistanının başçılıq etdiyi ərəb koalisiyası qüvvələri Yəmənin "Ənsar Allah" hərəkatının husi üsyançılarının krallığın şərq ərazilərinə atdığı üç ballistik raketi ələ keçirərək məhv ediblər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə alyansın rəsmi nümayəndəsi Turki əl-Maliki "X" sosial şəbəkəsində bildirib.

    "Husi terrorçularının şərq regionuna atdığı üç ballistik raket ələ keçirilib və məhv edilib", - açıqlamada deyilir.

    Ənsar Allah hərəkatı (Husilər) Ballistik raket Səudiyyə Ərəbistanı
    Аравийская коалиция заявила о перехвате ракет хуситов в Саудовской Аравии
    MiniBoss
    44 filmi

    Son xəbərlər

    07:13
    Ərəb koalisiyası: Səudiyyə Ərəbistanında husilərin raketləri zərərsizləşdirilib
    Digər ölkələr
    06:34
    Almaniya xüsusi təyinatlı qüvvələrini Rusiya ilə uzunmüddətli münaqişəyə hazırlayır
    Digər ölkələr
    06:06
    Braziliyada Bolsonarunun partiyası prezident seçkilərinin nəticələrini tanıyıb
    Digər ölkələr
    05:27
    Türkiyədə əxlaqsızlığın təbliği əleyhinə keçirilən əməliyyat zamanı onlarla insan saxlanılıb
    Region
    04:48
    Keyn Bundesliqanın 30 ildən sonra ilk "Qızıl yop" mükafatçısı olub
    Futbol
    04:32
    SANA: İordaniya HHQ-nin Suriyaya zərbələri nəticəsində ölənlərin sayı 7-yə çatıb – Yenilənib
    Digər ölkələr
    03:54
    Suriya İordaniya ilə sərhəddə keçid məntəqəsini bağlayıb
    Digər ölkələr
    03:36
    Baqeri: ABŞ danışıqlara ciddi yanaşırsa, Tehranın 7 şərtini qəbul etməlidir
    Region
    02:57
    Harri Keyn 2026-cı ildə "Qızıl top"un yubiley mükafatını qazanıb
    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti