Аравийская коалиция заявила о перехвате ракет хуситов в Саудовской Аравии

Силы аравийской коалиции во главе с Саудовской Аравией перехватили и уничтожили три баллистические ракеты, выпущенные мятежниками-хуситами из йеменского движения "Ансар Аллах" в направлении восточных районов королевства.

Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщил официальный представитель альянса Турки аль-Малики.

"Перехвачены и уничтожены три баллистические ракеты, запущенные террористами-хуситами в направлении восточного региона", - говорится в заявлении.