Аравийская коалиция заявила о перехвате ракет хуситов в Саудовской Аравии
Другие страны
- 27 октября, 2026
- 06:53
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Силы аравийской коалиции во главе с Саудовской Аравией перехватили и уничтожили три баллистические ракеты, выпущенные мятежниками-хуситами из йеменского движения "Ансар Аллах" в направлении восточных районов королевства.
Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщил официальный представитель альянса Турки аль-Малики.
"Перехвачены и уничтожены три баллистические ракеты, запущенные террористами-хуситами в направлении восточного региона", - говорится в заявлении.
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