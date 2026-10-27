Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Аравийская коалиция заявила о перехвате ракет хуситов в Саудовской Аравии

    Другие страны
    • 27 октября, 2026
    • 06:53
    Аравийская коалиция заявила о перехвате ракет хуситов в Саудовской Аравии

    Силы аравийской коалиции во главе с Саудовской Аравией перехватили и уничтожили три баллистические ракеты, выпущенные мятежниками-хуситами из йеменского движения "Ансар Аллах" в направлении восточных районов королевства.

    Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщил официальный представитель альянса Турки аль-Малики.

    "Перехвачены и уничтожены три баллистические ракеты, запущенные террористами-хуситами в направлении восточного региона", - говорится в заявлении.

    Перехват ракеты Саудовская Аравия
    Ərəb koalisiyası: Səudiyyə Ərəbistanında husilərin raketləri zərərsizləşdirilib
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    07:21
    ВМС США нарастили боевую группировку вблизи Ирана
    Другие страны
    06:53
    Аравийская коалиция заявила о перехвате ракет хуситов в Саудовской Аравии
    Другие страны
    06:19
    Германия готовит свой спецназ к затяжному конфликту с Россией
    Другие страны
    05:43
    Партия Болсонару признала итоги президентских выборов в Бразилии
    Другие страны
    05:06
    Кейн стал первым за 30 лет обладателем "Золотого мяча" из Бундеслиги
    Футбол
    04:38
    Багери: Если США всерьез настроены на переговоры, они должны принять условия Тегерана
    В регионе
    04:20
    SANA: Число погибших при ударах ВВС Иордании на юге Сирии возросло до 7 - Обновлено
    Другие страны
    03:49
    Сирия объявила о закрытии КПП на границе с Иорданией
    Другие страны
    03:11
    В Наримановском районе Баку сегодня будут перебои в газоснабжении
    Энергетика
    Лента новостей