Juan Qomes "Atletiko"ya transfer olunmağa yaxındır
Futbol
- 09 may, 2026
- 11:39
İngiltərənin "Vulverhempton" klubunun futbolçusu Juan Qomes "Atletiko"ya (İspaniya) keçməyə yaxındır.
"Report" "Globo Esporte" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, klublar arasında artıq danışıqlar aparılır.
25 yaşlı braziliyalı oyunçunun transfer məbləği təxminən 45 milyon avro təşkil edəcək. Cari mövsümdə J.Qomes bütün turnirlərdə 39 matçda iştirak edib, bir qol vurub və üç məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.
Qeyd edək ki, "Vulverhempton" 2025/2026 mövsümünün yekunlarına əsasən İngiltərə Premyer Liqasını tərk edib.
Son xəbərlər
13:18
Suraxanıda 12 kiloqram narkotik aşkarlanıbHadisə
13:08
Foto
Marneulidə Heydər Əliyevin anadan olmasının 103-cü ildönümü ilə bağlı anım tədbiri keçirilibDiaspor
12:59
İsrail Livanın cənubundakı bir sıra kəndlərin sakinlərini evlərini tərk etməyə çağırıbDigər ölkələr
12:48
Foto
WUF13 çərçivəsində Qarabağ Universitetinin tələbələri üçün təlim keçirilibDaxili siyasət
12:44
Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutu auditor seçibMaliyyə
12:30
Foto
Video
Naxçıvanda media nümayəndələri Heydər Əliyev adına Hərbi Liseydə yaradılan şəraitlə tanış olublarHərbi
12:19
Foto
Video
DİN-in şəxsi heyəti Ulu Öndər Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edibDaxili siyasət
12:14
Azərbaycan Türkiyədən polad idxalına çəkdiyi xərci 48 %-ə yaxın artırıbBiznes
12:09