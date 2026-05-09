    Juan Qomes "Atletiko"ya transfer olunmağa yaxındır

    Futbol
    • 09 may, 2026
    • 11:39
    İngiltərənin "Vulverhempton" klubunun futbolçusu Juan Qomes "Atletiko"ya (İspaniya) keçməyə yaxındır.

    "Report" "Globo Esporte" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, klublar arasında artıq danışıqlar aparılır.

    25 yaşlı braziliyalı oyunçunun transfer məbləği təxminən 45 milyon avro təşkil edəcək. Cari mövsümdə J.Qomes bütün turnirlərdə 39 matçda iştirak edib, bir qol vurub və üç məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.

    Qeyd edək ki, "Vulverhempton" 2025/2026 mövsümünün yekunlarına əsasən İngiltərə Premyer Liqasını tərk edib.

