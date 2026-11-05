İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Qırğızıstanda energetik içkilərin istehsalı və idxalı tamamilə qadağan edilə bilər

    Region
    • 05 noyabr, 2026
    • 09:47
    Qırğızıstanda energetik içkilərin istehsalı və idxalı tamamilə qadağan edilə bilər

    Qırğızıstanda energetik içkilərin istehsalı və idxalı tamamilə qadağan edilə bilər.

    "Report" Qırğızıstan mediasına istinadən xəbər verir ki, ölkə Prezidenti Sadır Japarov Nazirlər Kabinetinə energetik içkilərin istehsalı və idxalının qadağan edilməsi məsələsini həll etməyi tapşırıb.

    "İqtisadi gəlirlər heç bir halda insan həyatından və millətin gələcəyindən üstün tutulmamalıdır. Bununla əlaqədar Nazirlər Kabinetinə milli təhlükəsizliyin əsası olan vətəndaşlarımızın sağlamlığına mənfi təsir göstərən energetik içkilərin istehsalı və idxalının qadağan edilməsi məsələsini bir ay ərzində nəzərdən keçirməyi, altı ay ərzində isə hüquqi müstəvidə müvafiq tənzimləyici tədbirlər qəbul etməyi tapşırıram. Bütün xalqın sağlamlığı naminə biz 1,5 milyard somdan (17 milyon dollardan çox) imtina etməli və qətiyyətli addımlar atmalıyıq.

    O qeyd edib ki, Qırğızıstanda energetik içkilərin istehlak miqyası genofond üçün təhlükəyə çevrilib: "Təkcə 2025-ci ildə istehlakın həcmi 54 milyon litrdən (təxminən 129 milyon banka) çox olub, 2026-cı ilin birinci yarısında isə bu göstərici artıq 36 milyon litri keçib".

    Sadır Japarov Energetik içki Qırğız Respublikası
    Жапаров поручил Кабмину решить вопрос запрета производства и импорта энергетиков
    44 filmi
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    09:05
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (06.11.2026)
    Maliyyə
    08:55
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (06.11.2026)
    Maliyyə
    08:52
    Video
    Türkiyədə keçirilən əməliyyatlarda 12 nəfər saxlanılıb
    Region
    08:30
    ABŞ-də bir gündə üç nəfər edam edilib
    Digər ölkələr
    08:15
    Beynəlxalq axtarışda olan şəxs Almaniyadan Azərbaycana gətirilib
    Hadisə
    08:10
    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb
    İnfrastruktur
    08:03
    Demokratlar Kanada mallarına qoyulan rüsumları ləğv etmək istəyirlər
    Digər ölkələr
    08:00
    Bu gün Azərbaycan Televiziyası və Radiosu Günüdür
    Media
    07:20
    Yeni Zelandiya sahillərində onlarla qara delfin ölüb
    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti