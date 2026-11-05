Жапаров поручил Кабмину решить вопрос запрета производства и импорта энергетиков

В Кыргызстане могут полностью запретить производство и импорт энергетических напитков.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские медиа, президент страны Садыр Жапаров поручил Кабмину решить вопрос о запрете производства и импорта энергетических напитков.

"Экономические доходы ни при каких обстоятельствах не должны ставиться выше человеческой жизни и будущего нации. В связи с этим поручаю Кабинету министров в течение одного месяца рассмотреть вопрос о запрете производства и импорта энергетических напитков, которые негативно влияют на здоровье наших граждан - основу национальной безопасности, а в течение шести месяцев принять соответствующие регуляторные меры в рамках правового поля. Ради здоровья всего народа мы должны отказаться от 1,5 млрд сомов ((свыше $17 млн) и пойти на решительные шаги.

Он отметил, что масштабы потребления энергетиков в Кыргызстане стали угрожающими для генофонда: только в 2025 году объем потребления составил более 54 млн литров (около 129 млн банок), а за первое полугодие 2026 года этот показатель уже превысил 36 млн литров.