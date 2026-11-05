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    Məleykə Abbaszadə V "Yüksəliş" müsabiqəsinin qalibləri ilə görüşüb

    Elm və təhsil
    • 05 noyabr, 2026
    • 09:24
    Məleykə Abbaszadə V Yüksəliş müsabiqəsinin qalibləri ilə görüşüb

    Dövlət İmtahan Mərkəzinin (DİM) İdarə Heyətinin sədri Məleykə Abbaszadə beşinci "Yüksəliş" müsabiqəsinin Mentorluq proqramı çərçivəsində müsabiqə qalibləri Elnur Məmmədli və Elnur Mirzəzadə ilə növbəti görüş keçirib.

    DİM-dən "Report"a verilən məlumata görə, görüş zamanı süni intellektin yaratdığı yeni imkanlar və çağırışlar, bu texnologiyaların gələcək layihələrdə tətbiqi və mentilərin innovativ təşəbbüslərə cəlb olunması ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.

    M.Abbaszadə süni intellekt texnologiyalarının imkanlarından istifadə etməklə layihələrin həyata keçirilməsi, innovativ həllərin qiymətləndirmə proseslərinə tətbiqi ilə bağlı öz tövsiyələrini bölüşüb. Görüşün sonunda növbəti mərhələyə kimi mentilərin üzərində işləyəcəkləri tapşırıqlar müəyyən edilib.

    Xatırladaq ki, Dövlət İmtahan Mərkəzinin İdarə Heyətinin sədri Məleykə Abbaszadə "Yüksəliş" müsabiqəsinin Təşkilat Komitəsinin üzvüdür. Bundan əlavə, müsabiqə zamanı istifadə olunan müəyyən qiymətləndirmə alətləri DİM tərəfindən hazırlanır.

    Məleykə Abbaszadə V Yüksəliş müsabiqəsinin qalibləri ilə görüşüb
    Məleykə Abbaszadə V Yüksəliş müsabiqəsinin qalibləri ilə görüşüb

    Məleykə Abbaszadə V Yüksəliş müsabiqəsi Dövlət İmtahan Mərkəzi (DİM)
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    Малейка Аббасзаде встретилась с победителями V конкурса Yüksəliş
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