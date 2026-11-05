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    Малейка Аббасзаде встретилась с победителями V конкурса Yüksəliş

    Наука и образование
    • 05 ноября, 2026
    • 09:38
    Малейка Аббасзаде встретилась с победителями V конкурса Yüksəliş

    Председатель правления Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде провела встречу с победителями V конкурса "Yüksəliş" ("Восхождение") Эльнуром Мамедли и Эльнуром Мирзазаде в рамках программы менторства.

    Как сообщили Report в ГЭЦ, участники обсудили применение искусственного интеллекта в будущих проектах и внедрение инновационных решений в процессы оценивания.

    Глава ГЭЦ поделилась рекомендациями по реализации проектов с использованием технологий искусственного интеллекта. По итогам встречи были определены задания, над которыми менти будут работать до следующего этапа.

    М.Аббасзаде является членом Организационного комитета конкурса Yüksəliş. Кроме того, ГЭЦ разрабатывает отдельные инструменты оценивания, используемые в рамках конкурса.

    Малейка Аббасзаде встретилась с победителями V конкурса Yüksəliş
    Малейка Аббасзаде встретилась с победителями V конкурса Yüksəliş

    Малейка Аббасзаде Государственный экзаменационный центр Азербайджана (ГЭЦ) Конкурс Yüksəliş - Восхождение
    Фото
    Məleykə Abbaszadə V "Yüksəliş" müsabiqəsinin qalibləri ilə görüşüb
    44 filmi
    44 filmi

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