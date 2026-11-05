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    UEFA Konfrans Liqasında III turun oyunları keçiriləcək

    Futbol
    • 05 noyabr, 2026
    • 09:22
    UEFA Konfrans Liqasında III turun oyunları keçiriləcək

    UEFA Konfrans Liqasının Liqa mərhələsinin III turunun qarşılaşmaları keçiriləcək.

    "Report"un məlumatına görə, "Trabzonspor" evdə "Frayburq"u qəbul edəcək.

    "Atalanta" İtaliyada "Kayrat"la, "Ayaks" Danimarkada "Midtyullann"la qarşılaşacaq.

    UEFA Konfrans Liqası

    Liqa mərhələsi, III tur

    5 noyabr

    21:45. "Atalanta" (İtaliya) - "Kayrat" (Qazaxıstan)

    21:45. "Midtyullann" (Danimarka) - "Ayaks" (Niderland)

    21:45. "Srvena Zvezda" (Serbiya) - "İnter Eskaldes" (Andorra)

    21:45. "KuPS" (Finlandiya) - "Gent" (Belçika)

    21:45. "Linkoln" (Cəbəllütariq) - "Hayduk" (Xorvatiya)

    21:45. "Trabzonspor" (Türkiyə) - "Frayburq" (Almaniya)

    21:45. "Orhus" (Danimarka) - "Braqa" (Portuqaliya)

    21:45. "Tun" (İsveçrə) - "Harts" (Şotlandiya)

    21:45. "Myelbyu" (İsveç) - "Borats" (Bosniya və Herseqovina)

    00:00. "Monako" (Fransa) - "Norşellann" (Danimarka)

    00:00. "Kopenhagen" (Danimarka) - "İberiya" (Gürcüstan)

    00:00. "Panatinaikos" (Yunanıstan) - ÇSKA (Bolqarıstan)

    00:00. "Luqano" (İsveçrə) - "Jalqiris" (Litva)

    00:00. "Xetafe" (İspaniya) - "Brayton" (İngiltərə)

    00:00. "Tvente" (Niderland) - "Pafos" (Kipr)

    00:00. "Sent-Trüden" (Belçika) - "Brann" (Norveç)

    00:00. "Universitatya" (Krayova, Rumıniya) - "Eqnatiya" (Albaniya)

    00:00. "Riqa" (Latviya) - "Yablonets" (Çexiya)

    Trabzonspor FK Atalanta FK Ayaks FK Midtyullann FK UEFA Konfrans Liqası
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