UEFA Konfrans Liqasında III turun oyunları keçiriləcək
- 05 noyabr, 2026
- 09:22
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UEFA Konfrans Liqasının Liqa mərhələsinin III turunun qarşılaşmaları keçiriləcək.
"Report"un məlumatına görə, "Trabzonspor" evdə "Frayburq"u qəbul edəcək.
"Atalanta" İtaliyada "Kayrat"la, "Ayaks" Danimarkada "Midtyullann"la qarşılaşacaq.
UEFA Konfrans Liqası
Liqa mərhələsi, III tur
5 noyabr
21:45. "Atalanta" (İtaliya) - "Kayrat" (Qazaxıstan)
21:45. "Midtyullann" (Danimarka) - "Ayaks" (Niderland)
21:45. "Srvena Zvezda" (Serbiya) - "İnter Eskaldes" (Andorra)
21:45. "KuPS" (Finlandiya) - "Gent" (Belçika)
21:45. "Linkoln" (Cəbəllütariq) - "Hayduk" (Xorvatiya)
21:45. "Trabzonspor" (Türkiyə) - "Frayburq" (Almaniya)
21:45. "Orhus" (Danimarka) - "Braqa" (Portuqaliya)
21:45. "Tun" (İsveçrə) - "Harts" (Şotlandiya)
21:45. "Myelbyu" (İsveç) - "Borats" (Bosniya və Herseqovina)
00:00. "Monako" (Fransa) - "Norşellann" (Danimarka)
00:00. "Kopenhagen" (Danimarka) - "İberiya" (Gürcüstan)
00:00. "Panatinaikos" (Yunanıstan) - ÇSKA (Bolqarıstan)
00:00. "Luqano" (İsveçrə) - "Jalqiris" (Litva)
00:00. "Xetafe" (İspaniya) - "Brayton" (İngiltərə)
00:00. "Tvente" (Niderland) - "Pafos" (Kipr)
00:00. "Sent-Trüden" (Belçika) - "Brann" (Norveç)
00:00. "Universitatya" (Krayova, Rumıniya) - "Eqnatiya" (Albaniya)
00:00. "Riqa" (Latviya) - "Yablonets" (Çexiya)