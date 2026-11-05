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    "Sabah"ın kapitanı Stas Pokatilov UEFA Çempionlar Liqasında ən çox qurtarış edən ikinci qapıçıdır

    Futbol
    • 05 noyabr, 2026
    • 09:49
    Sabahın kapitanı Stas Pokatilov UEFA Çempionlar Liqasında ən çox qurtarış edən ikinci qapıçıdır

    "Sabah"ın kapitanı Stas Pokatilov UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində ən çox qurtarış edən ikinci qapıçıdır.

    "Report"un məlumatına görə, 33 yaşlı qolkiper 4 turda 22 "seyv"lə yadda qalıb.

    "Bayquşlar"ın kapitanı bu göstəricidə yalnız Belçikanın "Brügge" komandasının üzvü Yann Zommerdən (27) geri qalır.

    Xatırladaq ki, "Sabah" ötən gün turnirin Liqa mərhələsinin IV turunda Norveçin "Vikinq" komandasına uduzub - 1:4.

    Daha əvvəl "Mançester Yunayted" (0:4) və Almaniyanın "Borussiya" (Dortmund) klublarına məğlub olan Azərbaycan çempionu Çexiyanın "Slaviya" komandasını 2:0 hesabı ilə üstələyib.

    "Sabah" növbəti oyununu noyabrın 25-də Bakı Olimpiya Stadionunda "Barselona"ya (İspaniya) qarşı keçirəcək.

    Stas Pokatilov Sabah FK Vikinq FK UEFA Çempionlar Liqası
    Вратарь "Сабаха" занимает второе место по числу сейвов в Лиге чемпионов
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