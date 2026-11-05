Вратарь "Сабаха" занимает второе место по числу сейвов в Лиге чемпионов

Капитан "Сабаха" Стас Покатилов занимает второе место среди вратарей по количеству сейвов на общем этапе Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report, 33-летний голкипер совершил 22 сейва в четырех турах.

Покатилов уступает лишь вратарю бельгийского "Брюгге" Янну Зоммеру (27 сейвов).

Напомним, что накануне "Сабах" уступил норвежскому "Викингу" в матче IV тура общего этапа лиги со счетом 1:4.

Ранее чемпион Азербайджана проиграл "Манчестер Юнайтед" (0:4) и немецкой "Боруссии" (Дортмунд), а также одержал победу над чешской "Славией" со счетом 2:0.

Следующий матч "Сабах" проведет 25 ноября на Бакинском Олимпийском стадионе против испанской "Барселоны".