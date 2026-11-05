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    Вратарь "Сабаха" занимает второе место по числу сейвов в Лиге чемпионов

    Футбол
    • 05 ноября, 2026
    • 09:55
    Вратарь Сабаха занимает второе место по числу сейвов в Лиге чемпионов

    Капитан "Сабаха" Стас Покатилов занимает второе место среди вратарей по количеству сейвов на общем этапе Лиги чемпионов УЕФА.

    Как сообщает Report, 33-летний голкипер совершил 22 сейва в четырех турах.

    Покатилов уступает лишь вратарю бельгийского "Брюгге" Янну Зоммеру (27 сейвов).

    Напомним, что накануне "Сабах" уступил норвежскому "Викингу" в матче IV тура общего этапа лиги со счетом 1:4.

    Ранее чемпион Азербайджана проиграл "Манчестер Юнайтед" (0:4) и немецкой "Боруссии" (Дортмунд), а также одержал победу над чешской "Славией" со счетом 2:0.

    Следующий матч "Сабах" проведет 25 ноября на Бакинском Олимпийском стадионе против испанской "Барселоны".

    Стас Покатилов ФК Сабах Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Лига чемпионов УЕФА
    "Sabah"ın kapitanı Stas Pokatilov UEFA Çempionlar Liqasında ən çox qurtarış edən ikinci qapıçıdır
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