Вратарь "Сабаха" занимает второе место по числу сейвов в Лиге чемпионов
Футбол
- 05 ноября, 2026
- 09:55
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Капитан "Сабаха" Стас Покатилов занимает второе место среди вратарей по количеству сейвов на общем этапе Лиги чемпионов УЕФА.
Как сообщает Report, 33-летний голкипер совершил 22 сейва в четырех турах.
Покатилов уступает лишь вратарю бельгийского "Брюгге" Янну Зоммеру (27 сейвов).
Напомним, что накануне "Сабах" уступил норвежскому "Викингу" в матче IV тура общего этапа лиги со счетом 1:4.
Ранее чемпион Азербайджана проиграл "Манчестер Юнайтед" (0:4) и немецкой "Боруссии" (Дортмунд), а также одержал победу над чешской "Славией" со счетом 2:0.
Следующий матч "Сабах" проведет 25 ноября на Бакинском Олимпийском стадионе против испанской "Барселоны".
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