UEFA Konfrans Liqasında IV turun oyunları keçiriləcək
- 26 noyabr, 2026
- 09:36
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UEFA Konfrans Liqasının Liqa mərhələsində IV turun matçları bu gün reallaşacaq.
"Report"un məlumatına görə, ümumilikdə 18 qarşılaşma baş tutacaq.
Günün maraqla gözlənilən görüşlərində "Ayaks" "Tun"u, "Brayton" "Universitatya"nı qəbul edəcək.
Türkiyənin "Trabzonspor" səfərdə Bolqarıstan təmsilçisi ÇSKA-nın qonağı olacaq.
UEFA Konfrans Liqası
Liqa mərhələsi
26 noyabr
IV tur
19:30. "Kayrat" (Qazaxıstan) - "Myelbyu" (İsveç)
21:45. "Ayaks" (Niderland) - "Tun" (İsveçrə)
21:45. "Pafos" (Kipr) - "Midtyullann" (Danimarka)
21:45. "Brayton" (İngiltərə) - "Universitatya" (Krayova, Rumıniya)
21:45. "Brann" (Norveç) - "Orhus" (Danimarka)
21:45. "Harts" (Şotlandiya) - "Monako" (Fransa)
21:45. "Yablonets" (Çexiya) - "Luqano" (İsveçrə)
21:45. "Jalqiris" (Litva) - "Riqa" (Latviya)
21:45. "İberiya" (Gürcüstan) - "Xetafe" (İspaniya)
21:45. "Eqnatiya" (Albaniya) - "Linkoln" (Cəbəllütariq)
00:00. "Braqa" (Portuqaliya) - "KuPS" (Finlandiya)
00:00. "Frayburq" (Almaniya) - "Tvente" (Niderland)
00:00. "Gent" (Belçika) - "Srvena Zvezda" (Serbiya)
00:00. "Borats" (Bosniya və Herseqovina) - "Atalanta" (İtaliya)
00:00. "Hayduk" (Xorvatiya) - "Sent-Trüden" (Belçika)
00:00. "Norşellann" (Danimarka) - "Panatinaikos" (Yunanıstan)
00:00. "İnter Eskaldes" (Andorra) - "Kopenhagen" (Danimarka)
00:00. ÇSKA (Bolqarıstan) - "Trabzonspor" (Türkiyə)