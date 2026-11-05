İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Azərbaycanın akvakultura sahəsində əsas hədəfi açıqlanıb

    ASK
    • 05 noyabr, 2026
    • 10:19
    Azərbaycanın akvakultura sahəsində əsas hədəfi açıqlanıb

    Azərbaycanın əsas hədəfi akvakultura üzrə illik istehsal həcmini mövcud 3 400 tondan 2030-cu ilədək 7 700 tona çatdırmaqdır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu kənd təsərrüfatı naziri Məcnun Məmmədov Bakıda keçirilən l Azərbaycan Regional Akvakultura Forumunda bildirib.

    Onun sözlərinə görə, bu artım daxili bazarın yerli məhsullarla təminatının yaxşılaşdırılmasına xidmət edəcək: "Bu həmçinin idxaldan asılılığın azaldılmasına və ixrac imkanlarının genişləndirilməsinə xidmət edəcək. "Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı, balıqçılıq və akvakultura məhsullarının istehsalı və emalı sahələrinin inkişafına dair 2026–2030-cu illər üçün Dövlət Proqramı" isə bu istiqamətdə qarşıdakı dövrün əsas vəzifələrini müəyyən edir. Dövlət Proqramı çərçivəsində balıqçılıq sahəsinin hüquqi bazasının beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması, idarəetmə və nəzarət mexanizmlərinin rəqəmsallaşdırılması, balıq ehtiyatlarının mühafizəsi və balıqartırma təsərrüfatlarının müasirləşdirilməsi nəzərdə tutulur. Eyni zamanda, əlverişli istehsal zonalarının müəyyənləşdirilməsi, damazlıq potensialının gücləndirilməsi, akvakultura aqroparkının yaradılması, subsidiya və güzəşt mexanizmlərinin formalaşdırılması qarşıya məqsəd qoyulub".

    Kənd təsərrüfatı Məcnun Məmmədov
    Меджнун Мамедов: Азербайджан намерен довести производство аквакультуры до 7,7 тыс. т в 2030г
    Azerbaijan announces its priority for aquaculture sector
    44 filmi
    44 filmi

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