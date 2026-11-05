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    Меджнун Мамедов: Азербайджан намерен довести производство аквакультуры до 7,7 тыс. т в 2030г

    АПК
    • 05 ноября, 2026
    • 10:33
    Меджнун Мамедов: Азербайджан намерен довести производство аквакультуры до 7,7 тыс. т в 2030г

    Основная цель Азербайджана в сфере аквакультуры это увеличение годового объема производства с нынешних 3 400 тонн до 7 700 тонн в 2030 году.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов на I Азербайджанском региональном форуме по аквакультуре в Баку.

    По его словам, этот рост будет способствовать улучшению обеспечения внутреннего рынка отечественной продукцией.

    "Это также послужит снижению зависимости от импорта и расширению экспортных возможностей. Государственная программа на 2026-2030 годы по развитию производства и переработки сельскохозяйственной продукции, продукции рыболовства и аквакультуры в Азербайджанской Республике определяет основные задачи предстоящего периода в этом направлении. В рамках Госпрограммы предусматривается приведение правовой базы рыбной отрасли в соответствие с международными стандартами, цифровизация механизмов управления и контроля, охрана рыбных запасов и модернизация рыбоводческих хозяйств. В то же время поставлена цель определения благоприятных производственных зон, укрепления племенного потенциала, создания аквакультурного агропарка, формирования механизмов субсидирования и льгот", - сказал Мамедов.

    Меджнун Мамедов Министерство сельского хозяйства Азербайджана
    Azərbaycanın akvakultura sahəsində əsas hədəfi açıqlanıb
    Azerbaijan announces its priority for aquaculture sector
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