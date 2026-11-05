Меджнун Мамедов: Азербайджан намерен довести производство аквакультуры до 7,7 тыс. т в 2030г

Основная цель Азербайджана в сфере аквакультуры это увеличение годового объема производства с нынешних 3 400 тонн до 7 700 тонн в 2030 году.

Как сообщает Report, об этом заявил министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов на I Азербайджанском региональном форуме по аквакультуре в Баку.

По его словам, этот рост будет способствовать улучшению обеспечения внутреннего рынка отечественной продукцией.

"Это также послужит снижению зависимости от импорта и расширению экспортных возможностей. Государственная программа на 2026-2030 годы по развитию производства и переработки сельскохозяйственной продукции, продукции рыболовства и аквакультуры в Азербайджанской Республике определяет основные задачи предстоящего периода в этом направлении. В рамках Госпрограммы предусматривается приведение правовой базы рыбной отрасли в соответствие с международными стандартами, цифровизация механизмов управления и контроля, охрана рыбных запасов и модернизация рыбоводческих хозяйств. В то же время поставлена цель определения благоприятных производственных зон, укрепления племенного потенциала, создания аквакультурного агропарка, формирования механизмов субсидирования и льгот", - сказал Мамедов.