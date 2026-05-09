İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları

    Qriqoryan: Azərbaycan və Ermənistan sərhəd delimitasiyası üzrə üç sənəd layihəsini razılaşdırıb

    Region
    • 09 may, 2026
    • 11:46
    Qriqoryan: Azərbaycan və Ermənistan sərhəd delimitasiyası üzrə üç sənəd layihəsini razılaşdırıb

    Azərbaycan və Ermənistan dövlət sərhədinin delimitasiyası məsələləri üzrə komissiyaların sonuncu iclasında bu istiqamətdə aparılacaq növbəti işlər üçün mühüm əhəmiyyətə malik üç sənəd layihəsini razılaşdırıblar.

    "Report"un Ermənistan mətbuatına istinadən verdiyi xəbərə görə, bu barədə ölkənin Baş nazirinin müavini Mher Qriqoryan məlumat verib.

    "Onlar proseduru təsvir edir, daha çox texniki xarakterlidir, lakin buna baxmayaraq, vacibdirlər, çünki biz fəaliyyətimizi bu sənədlərə uyğun olaraq davam etdirməliyik", – o bildirib.

    Sərhəd delimitasiyası Mher Qriqoryan Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Григорян: На последней встрече комиссий по делимитации согласованы три проекта документов
    Grigoryan: Azerbaijan, Armenia agree on 3 draft documents on border delimitation

    Son xəbərlər

    13:18

    Suraxanıda 12 kiloqram narkotik aşkarlanıb

    Hadisə
    13:08
    Foto

    Marneulidə Heydər Əliyevin anadan olmasının 103-cü ildönümü ilə bağlı anım tədbiri keçirilib

    Diaspor
    12:59

    İsrail Livanın cənubundakı bir sıra kəndlərin sakinlərini evlərini tərk etməyə çağırıb

    Digər ölkələr
    12:48
    Foto

    WUF13 çərçivəsində Qarabağ Universitetinin tələbələri üçün təlim keçirilib

    Daxili siyasət
    12:44

    Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutu auditor seçib

    Maliyyə
    12:30
    Foto
    Video

    Naxçıvanda media nümayəndələri Heydər Əliyev adına Hərbi Liseydə yaradılan şəraitlə tanış olublar

    Hərbi
    12:19
    Foto
    Video

    DİN-in şəxsi heyəti Ulu Öndər Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib

    Daxili siyasət
    12:14

    Azərbaycan Türkiyədən polad idxalına çəkdiyi xərci 48 %-ə yaxın artırıb

    Biznes
    12:09

    Moskvada faşizm üzərində qələbənin 81-ci ildönümü münasibətilə parad keçirilib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti