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    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı Zəfərə gedən yol

    Sumqayıtda beş avtomobilin iştirakı ilə zəncirvari qəza olub

    Hadisə
    • 31 oktyabr, 2026
    • 22:26
    Sumqayıtda beş avtomobilin iştirakı ilə zəncirvari qəza olub

    Sumqayıtda beş avtomobilin iştirakı ilə zəncirvari yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

    "Report"un yerli bürosunum məlumatına görə, hadisə şəhərin Babək küçəsində qeydə alınıb.

    Belə ki, "Opel" markalı minik avtomobili idarəetmədən çıxaraq yol kənarında park edilmiş "Opel", "Hyundai", "Toyota", "Mercedes" və "Range Rover" markalı avtomobillərə çırpılıb.

    Qəza nəticəsində avtomobillərə ciddi ziyan dəyib.

    Sumqayıtda beş avtomobilin iştirakı ilə zəncirvari qəza olub
    Sumqayıtda beş avtomobilin iştirakı ilə zəncirvari qəza olub
    Sumqayıtda beş avtomobilin iştirakı ilə zəncirvari qəza olub
    Sumqayıtda beş avtomobilin iştirakı ilə zəncirvari qəza olub

    Yol-nəqliyyat hadisəsi Zəncirvari qəza Sumqayıt
    MiniBoss
    44 filmi

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