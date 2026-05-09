Григорян: На последней встрече комиссий по делимитации согласованы три проекта документов
- 09 мая, 2026
- 11:33
Армения и Азербайджан в ходе последнего заседания комиссий по вопросам делимитации госграницы согласовали три проекта документов, которые имеют важное значение для дальнейшей работы в этом направлении.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил вице-премьер Армении Мгер Григорян.
"Они описывают процедуру, по своему характеру больше технические, но тем не менее важны, потому что в соответствии с этими документами мы должны продолжать действовать", – сказал он.
