Григорян: На последней встрече комиссий по делимитации согласованы три проекта документов

Армения и Азербайджан в ходе последнего заседания комиссий по вопросам делимитации госграницы согласовали три проекта документов, которые имеют важное значение для дальнейшей работы в этом направлении.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил вице-премьер Армении Мгер Григорян.

"Они описывают процедуру, по своему характеру больше технические, но тем не менее важны, потому что в соответствии с этими документами мы должны продолжать действовать", – сказал он.