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    Япония намерена сделать производство оружия движущей силой экономики

    Другие страны
    • 31 октября, 2026
    • 08:55
    Япония намерена сделать производство оружия движущей силой экономики

    Правительство Японии планирует превратить производство вооружений в одну из главных движущих сил развития экономики страны.

    Как сообщает Report со ссылкой на NHK, такая задача будет поставлена в базисных документах по проблемам безопасности, которые Токио намерен принять до конца года.

    В частности, будет сформулирована новая "базисная стратегия оборонного производства". Для ее реализации предполагается сформировать единую структуру, которая станет координировать усилия в сфере разработки и производства вооружений на основе концентрации бюджетных ассигнований и частных инвестиций. Она должна привлечь к этому не только уже существующие крупные корпорации военно-промышленного комплекса, но и новые венчурные компании и стартапы малых и средних размеров, университетских исследователей.

    Единую структуру предполагается создать на основе объединения усилий министерства обороны и министерства экономики, торговли и промышленности. По данным агентства Kyodo, она должна заработать с 1 октября 2027 года. Токио, как сообщается, пытается сделать выводы из ситуации в США и странах Евросоюза, которые из-за низкого уровня инвестиций в военную индустрию в прежний период столкнулись сейчас с нехваткой производственных мощностей в ВПК.

    Правительство Японии намерено с учетом такого опыта заранее создавать потенциал для длительного ведения боевых действий на основе появившихся новых военных технологий, в первую очередь беспилотных.

    Производство оружия Япония
    Yaponiya silah istehsalını iqtisadiyyatın əsas hərəkətverici qüvvəsinə çevirmək istəyir
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