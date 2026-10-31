Япония намерена сделать производство оружия движущей силой экономики

Правительство Японии планирует превратить производство вооружений в одну из главных движущих сил развития экономики страны.

Как сообщает Report со ссылкой на NHK, такая задача будет поставлена в базисных документах по проблемам безопасности, которые Токио намерен принять до конца года.

В частности, будет сформулирована новая "базисная стратегия оборонного производства". Для ее реализации предполагается сформировать единую структуру, которая станет координировать усилия в сфере разработки и производства вооружений на основе концентрации бюджетных ассигнований и частных инвестиций. Она должна привлечь к этому не только уже существующие крупные корпорации военно-промышленного комплекса, но и новые венчурные компании и стартапы малых и средних размеров, университетских исследователей.

Единую структуру предполагается создать на основе объединения усилий министерства обороны и министерства экономики, торговли и промышленности. По данным агентства Kyodo, она должна заработать с 1 октября 2027 года. Токио, как сообщается, пытается сделать выводы из ситуации в США и странах Евросоюза, которые из-за низкого уровня инвестиций в военную индустрию в прежний период столкнулись сейчас с нехваткой производственных мощностей в ВПК.

Правительство Японии намерено с учетом такого опыта заранее создавать потенциал для длительного ведения боевых действий на основе появившихся новых военных технологий, в первую очередь беспилотных.