США, Япония и Южная Корея создали трехстороннее Арктико-Тихоокеанское партнерство

Главы внешнеполитических ведомств США, Японии и Южной Кореи подписали в Атланте меморандум о создании Трехстороннего Арктико-Тихоокеанского партнерства.

Об этом Report сообщает со ссылкой на американский Госдепартамент.

"Госсекретарь и главы МИД подписали меморандум о сотрудничестве в рамках трехстороннего Арктико-Тихоокеанского партнерства. Цель этого проекта - морское сотрудничество и экономическое партнерство в тихоокеанском и арктическом регионах", - говорится в сообщении.

Меморандум, отмечает агентство Yonhap, также предусматривает совместную работу над безопасностью судоходства и взаимопомощь в случае чрезвычайных происшествий на борту судов. По этим вопросам предусмотрено сотрудничество с Арктическим советом.

Госсекретарь Марко Рубио на встрече с коллегами из Японии и Южной Кореи - Тосимицу Мотэги и Чо Хеном - обсудил тему "попыток Китая установить контроль над Южно-Китайским морем, китайского силового давления в Желтом море и в Восточно-Китайском море".