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    США, Япония и Южная Корея создали трехстороннее Арктико-Тихоокеанское партнерство

    Другие страны
    • 31 октября, 2026
    • 08:08
    США, Япония и Южная Корея создали трехстороннее Арктико-Тихоокеанское партнерство

    Главы внешнеполитических ведомств США, Японии и Южной Кореи подписали в Атланте меморандум о создании Трехстороннего Арктико-Тихоокеанского партнерства.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на американский Госдепартамент.

    "Госсекретарь и главы МИД подписали меморандум о сотрудничестве в рамках трехстороннего Арктико-Тихоокеанского партнерства. Цель этого проекта - морское сотрудничество и экономическое партнерство в тихоокеанском и арктическом регионах", - говорится в сообщении.

    Меморандум, отмечает агентство Yonhap, также предусматривает совместную работу над безопасностью судоходства и взаимопомощь в случае чрезвычайных происшествий на борту судов. По этим вопросам предусмотрено сотрудничество с Арктическим советом.

    Госсекретарь Марко Рубио на встрече с коллегами из Японии и Южной Кореи - Тосимицу Мотэги и Чо Хеном - обсудил тему "попыток Китая установить контроль над Южно-Китайским морем, китайского силового давления в Желтом море и в Восточно-Китайском море".

    Марко Рубио Тосимицу Мотэги Чо Хён Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР)
    ABŞ, Yaponiya və Cənubi Koreya üçtərəfli Arktika-Sakit okean tərəfdaşlığı yaradıb
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