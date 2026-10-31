США, Япония и Южная Корея создали трехстороннее Арктико-Тихоокеанское партнерство
- 31 октября, 2026
- 08:08
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Главы внешнеполитических ведомств США, Японии и Южной Кореи подписали в Атланте меморандум о создании Трехстороннего Арктико-Тихоокеанского партнерства.
Об этом Report сообщает со ссылкой на американский Госдепартамент.
"Госсекретарь и главы МИД подписали меморандум о сотрудничестве в рамках трехстороннего Арктико-Тихоокеанского партнерства. Цель этого проекта - морское сотрудничество и экономическое партнерство в тихоокеанском и арктическом регионах", - говорится в сообщении.
Меморандум, отмечает агентство Yonhap, также предусматривает совместную работу над безопасностью судоходства и взаимопомощь в случае чрезвычайных происшествий на борту судов. По этим вопросам предусмотрено сотрудничество с Арктическим советом.
Госсекретарь Марко Рубио на встрече с коллегами из Японии и Южной Кореи - Тосимицу Мотэги и Чо Хеном - обсудил тему "попыток Китая установить контроль над Южно-Китайским морем, китайского силового давления в Желтом море и в Восточно-Китайском море".