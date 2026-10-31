OpenAI не смогла привлечь целевые $30 млрд в преддверии IPO

Компания OpenAI в последнем раунде инвестиций перед IPO смогла привлечь лишь $11 млрд - почти в три раза меньше запланированных $30 млрд.

Об этом Report сообщает со ссылкой на газету The Wall Street Journal (WSJ).

Инвесторы оценили компанию в $1,25 трлн - ИИ-разработчик рассчитывал на оценку компании в $1,4 трлн.

Скромные результаты раунда объясняются охлаждением интереса инвесторов к ИИ-сектору и повышенной осторожностью при вложении средств. Параллельно с этим проходят масштабная распродажи технологических акций, вызванными слабыми финансовыми отчетами Google, Amazon и Intel, отмечает газета.

Создатель ChatGPT понизил планку и намеревается довести общий объем раунда до $20 млрд. По словам источников WSJ, OpenAI сообщила акционерам, что намерена добрать средства в ближайшие недели - она обратится к семейным офисам и частным инвесторам с крупным капиталом.

Главный конкурент компании Anthropic тем временем демонстрирует финансовые успехи. Выручка Anthropic между первым и вторым кварталами выросла более чем вдвое - до $11,6 млрд, тогда как доходы OpenAI за тот же период выросли примерно на 18% и составили $6,7 млрд. Ранее на этой неделе Anthropic подала документы для проведения IPO, запланированного на следующий месяц.