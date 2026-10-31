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    OpenAI не смогла привлечь целевые $30 млрд в преддверии IPO

    Бизнес
    • 31 октября, 2026
    • 08:28
    OpenAI не смогла привлечь целевые $30 млрд в преддверии IPO

    Компания OpenAI в последнем раунде инвестиций перед IPO смогла привлечь лишь $11 млрд - почти в три раза меньше запланированных $30 млрд.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на газету The Wall Street Journal (WSJ).

    Инвесторы оценили компанию в $1,25 трлн - ИИ-разработчик рассчитывал на оценку компании в $1,4 трлн.

    Скромные результаты раунда объясняются охлаждением интереса инвесторов к ИИ-сектору и повышенной осторожностью при вложении средств. Параллельно с этим проходят масштабная распродажи технологических акций, вызванными слабыми финансовыми отчетами Google, Amazon и Intel, отмечает газета.

    Создатель ChatGPT понизил планку и намеревается довести общий объем раунда до $20 млрд. По словам источников WSJ, OpenAI сообщила акционерам, что намерена добрать средства в ближайшие недели - она обратится к семейным офисам и частным инвесторам с крупным капиталом.

    Главный конкурент компании Anthropic тем временем демонстрирует финансовые успехи. Выручка Anthropic между первым и вторым кварталами выросла более чем вдвое - до $11,6 млрд, тогда как доходы OpenAI за тот же период выросли примерно на 18% и составили $6,7 млрд. Ранее на этой неделе Anthropic подала документы для проведения IPO, запланированного на следующий месяц.

    Привлечение инвестиций OpenAI Anthropic The Wall Street Journal
    OpenAI IPO ərəfəsində hədəflədiyi 30 milyard dolları cəlb edə bilməyib
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