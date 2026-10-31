İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı Zəfərə gedən yol

    OpenAI IPO ərəfəsində hədəflədiyi 30 milyard dolları cəlb edə bilməyib

    Biznes
    • 31 oktyabr, 2026
    • 08:40
    OpenAI IPO ərəfəsində hədəflədiyi 30 milyard dolları cəlb edə bilməyib

    IPO-dan əvvəlki son investisiya mərhələsində OpenAI yalnız 11 milyard dollar cəlb edə bildi ki, bu da planlaşdırılan 30 milyard dollardan təxminən üç dəfə azdır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Wall Street Journal" (WSJ) qəzeti məlumat yayıb.

    İnvestorlar şirkətin bazar dəyərini 1,25 trilyon dollar qiymətləndiriblər. Halbuki süni intellekt sahəsində fəaliyyət göstərən şirkət dəyərinin 1,4 trilyon dollar olacağını gözləyirdi.

    İnvestisiya raundunun gözləniləndən zəif nəticələri investorların süni intellekt sektoruna marağının azalması və investisiya qərarlarında daha ehtiyatlı davranmaları ilə əlaqələndirilir. Qəzetin yazdığına görə, "Google", "Amazon" və "Intel" şirkətlərinin zəif maliyyə hesabatları fonunda texnologiya şirkətlərinin səhmlərinin kütləvi satışı da bu prosesə təsir göstərib.

    "ChatGPT"nin yaradıcısı investisiya raundunun həcmi ilə bağlı gözləntilərini azaldaraq ümumi məbləği 20 milyard dollara çatdırmağı planlaşdırır. WSJ-nin mənbələrinin bildirdiyinə görə, "OpenAI" səhmdarlarına yaxın həftələrdə əlavə vəsait cəlb etmək niyyətində olduğunu açıqlayıb. Bunun üçün şirkət ailə ofislərinə və böyük kapitala malik özəl investorlara müraciət edəcək.

    Bu arada şirkətin əsas rəqibi "Anthropic" maliyyə göstəriciləri ilə diqqət çəkir. Şirkətin gəlirləri birinci və ikinci rüblər arasında iki dəfədən çox artaraq 11,6 milyard dollara çatıb. "OpenAI"nin gəlirləri isə eyni dövrdə təxminən 18 faiz artaraq 6,7 milyard dollar təşkil edib.

    Qeyd edək ki, "Anthropic" bu həftənin əvvəlində gələn ay keçirilməsi planlaşdırılan IPO ilə bağlı sənədlərini təqdim edib.

    OpenAI texnologiya şirkəti Xarici investor
    OpenAI не смогла привлечь целевые $30 млрд в преддверии IPO
    MiniBoss
    44 filmi

    Son xəbərlər

    09:37
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (31.10.2026)
    Maliyyə
    09:36
    Ürək transplantasiyasının icbari tibbi sığorta hesabına icra edilməsi təklif olunub
    Sağlamlıq
    09:29
    Dünya çempionatı: Azərbaycanın 4 sərbəst güləşçisi mübarizəyə start verir
    Fərdi
    09:20
    Ötən gün cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 45 nəfər saxlanılıb
    Hadisə
    09:12
    Navrotski: Polşada Konstitusiya Məhkəməsi zorla ələ keçirilib
    Digər ölkələr
    09:10
    Azərbaycan Premyer Liqasının X turunda bu gün növbəti matçlar keçiriləcək
    Futbol
    08:56
    Yaponiya silah istehsalını iqtisadiyyatın əsas hərəkətverici qüvvəsinə çevirmək istəyir
    Digər ölkələr
    08:54
    Azərbaycan neftinin qiyməti 126 dolları keçib
    Energetika
    08:40
    OpenAI IPO ərəfəsində hədəflədiyi 30 milyard dolları cəlb edə bilməyib
    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti